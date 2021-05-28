Alaçam Belediye Başkanı'nın eşi kalbine yenik düştü
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Alaçam Belediye Başkanı'nın eşi kalbine yenik düştü

Alaçam Belediye Başkanı'nın eşi kalbine yenik düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Samsun Alaçam Belediye Başkanı'nın eşi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Samsun Alaçam Belediye Başkanı'nın eşi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kalp krizi geçiren Başkan İlyas Acar'ın eşi Semra Acar, Alaçam Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Semra Acar'ın 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Alaçam Belediye Başkanı'nın eşi kalbine yenik düştü - Haberler
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