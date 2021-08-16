Alacak kavgasında kılıçla saldırarak yaraladı
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Alacak kavgasında kılıçla saldırarak yaraladı

Alacak kavgasında kılıçla saldırarak yaraladı
Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada Kaya K., iş yerinde bulunan kılıçla Yunus T.'ye saldırarak yaraladı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada Kaya K., iş yerinde bulunan kılıçla Yunus T.'ye saldırarak yaraladı.  

Olay saat 19.00 sıralarında, Kavaklı Mahallesi Yavuz Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde işyeri bulunan Kaya K. ile Yunus T. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kaya K. iş yerinde bulunan kılıçla Yunus T.'ye saldırdı. Yunus T. vücuduna aldığı kılıç darbeleriyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Yunus T.'yi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Yunus T. ameliyata alındı. Kaya K. ise olay yerinde polislere teslim oldu. Soruşturma sürdürülüyor. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer

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