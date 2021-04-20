Akyurt'ta 3 bin aileye Ramazan yardımı

Her yıl dar gelirli aileler için Akyurt Belediyesi tarafından yapılan gıda kolisi dağıtımına bu yıl da devam ediliyor.

Her yıl dar gelirli aileler için Akyurt Belediyesi tarafından yapılan gıda kolisi dağıtımına bu yıl da devam ediliyor.

2020 yılında nüfus artış oranında Akyurt'un Pursaklar'ın ardından ikinci sırada yer aldığını söyleyen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Ramazan ayında 3 bin aileye gıda kolisi ulaştıracaklarını kaydetti. Başkan Ayık, "Nüfusun artmasıyla birlikte ihtiyaçlar çeşitleniyor, gelir grubuna göre de insanların ihtiyaçları çoğalıyor. Birden fazla kanaldan Ramazan yardımları yapılırken, daha çok insanımıza ulaşabilmek adına mükerrer yardım yapılmasından kaçınıyoruz. Bu yıl 3 bin ailemize Akyurt Belediyesi olarak gıda kolisi ulaştırmış olacağız. Başvuruları belirlediğimiz süre içerisinde topladık ancak ulaşamadığımız ya da sonradan haberdar olan tüm vatandaşlarımızın taleplerine olumlu cevap vermeye çalışıyoruz. Dağıtımlarımızı Ramazan ayının ortasına gelmeden tamamlamayı hedefliyoruz. Ramazan ayı yardımlaşmanın üst düzeyde olduğu mübarek bir ay. Bunu bir gelenek olarak devam ettirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı