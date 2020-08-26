Akyurt Belediyesinin arıcılara hibe ettiği 99 kovandan bal alımına başlandı Akyurt Belediyesinin sezon başında arıcılara hibe ettiği 99 kovandan bal alınmaya başlandı.

Akyurt Belediyesinin sezon başında arıcılara hibe ettiği 99 kovandan bal alınmaya başlandı. Akyurt'ta üreticilerin elde ettiği bal yüksek prolin değeriyle öne çıktı.

Akyurt Belediyesinin çiftçilere dağıttığı arılı kovanlardan bal hasadı tamamlandı. Muğla Sıtkı Koçman Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde üreticilerin yaptırdığı bal analizi sonuçlarına göre Akyurt'un geven balında balın kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan biri olan prolin değeri ortalamanın üzerinde bir rakamla 716 olarak belirlendi. Yüksek rakımlarda elde edilen geven balının Akyurt'ta yaygınlaştırılarak bir marka haline gelmesi hedefleniyor.

Akyurt Belediyesinin dağıttığı arılı kovanlardan bal elde eden üretici Kayahan Ocak, Akyurt Belediye Başkanını ziyaret ederek petek balı, polen ve propolis hediye etti. İlçede arıcılığı geliştirmek için çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan Hilal Ayık, "Kayahan Bey gibi 33 arıcımıza 3'er kovan hibe ettik. 76 arıcımız kura çekimine katıldı. Ancak biz biliyoruz ki Akyurt'ta çok daha fazla arıcımız mevcut. Belirli şartlarımız vardı ve şartlarımızı karşılayanları çekilişe dahil edebildik. Bizim çalışmamızın sonucunda arıcılarımızın geldiği bu nokta çok sevindirici. Çünkü bunu biz iş olsun diyerek değil, gerçekten işe yarasın diyerek yaptık ve ne kadar doğru bir uygulama yaptığımızı bugün görüyoruz. Akyurt'un kendine has bir bitki florası var. Buradan anlaşılan bu işin üzerine daha fazla gitmemiz gerektiğidir. Üreticilerimize ve ilçemize katkı sağlayacak bir alan olduğunu gördük. Gelecek yıllarda artarak devam eden çalışmalarla arıcılığı geliştireceğiz" dedi.

"İlçemize değer katmak istiyoruz"

Bal üreticisi Kayahan Ocak, "Belediyemizin uygulamasına arıcılık sertifikamız ile babam ve ben başvurduk. Çekiliş sonucunda kazandığımız 3 adet arılı kovanı mevcut arılarımızın yanına yerleştirdik. Sezon boyunca her gün arılarla ilgilendik. Akyurt, bitki florası bakımından oldukça zengin bir ilçe. Burayı özel yapan ise dikenli geven bitkisinin bal içindeki yoğunluğu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin 2019 yılında Akyurt'tan alınan verilerle yaptığı laboratuvar araştırmasının sonuçlarına göre balın yüzde 82'si geven bitkisinden oluşuyor. Geri kalanı ise kekik başta olmak üzere diğer doğal bitkilerden meydana geliyor. Balın kıymetine örnek vermek gerekirse, en çok bilinen Anzer balının prolin değeri bin 300'lerde iken, Akyurt'un geven balının prolin değeri 716'dır. Devletimiz prolin değeri 300 ve üzeri olan ballara satış izni vermektedir. Bu da Akyurt'un geven balının çok ciddi bir değere sahip olması anlamına geliyor. Balın yanında polen ve propolis de üretiyoruz. Şifa kaynağı balın doğal ortamda üretilmesi için Akyurt Belediye Başkanımız Hilal Ayık'ın destekleri çok önemli. Belediyemizle birlikte arıcılığı Akyurt'ta daha üst seviyeye taşıyarak ilçemize değer katmak istiyoruz. Başkanımıza vizyonu ve destekleri nedeniyle teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA