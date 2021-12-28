AKÜ GSF Sinema ve Televizyon Bölümü Tarafından Yerel Medya Mensuplarına Eğitim Verildi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğretim elemanları tarafından verilen ve Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti tarafından, Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesinin destekleriyle düzenlenen "Yerel Medya Mensuplarına Yönelik Eğitim Programı" tamamlandı.

AKÜ M. Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezinin Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen program kapsamında sırasıyla Öğr. Grv. Hayati Ulusay, "Haber Fotoğrafçılığı"; Öğr. Grv. Emin Paftalı, "Görüntü Düzenleme ve Estetik"; Öğr. Grv. Fevzi Arda Ölmez "Haber Toplama ve Yazma ile Dijital Haber cilik"; Dr. Öğretim Üyesi Sena Coşkun da "Sosyal Medya Etiği/Ahlakı" başlıklı eğitimleri verdiler.

Toplam beş gün, ikişer saat süreyle verilen eğitimlerin ardından program, Afyonkarahisar basınında görev yapan gazetecilerin söyleşileri ile devam etti. Bu kapsamda gazeteciler Arif Yağcı, Dinçay Doğar, İsmail Akar, Mehmet Emin Güzbey, Polat Yılmaz, Mehmet Sarlık, Mehmet Abdioğulları ve Sait Karaduman genç gazeteci adaylarıyla tecrübelerini paylaştılar. Söyleşi programları kapsamında Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu da bir oturumda katılımcılarla bir araya geldi.

Afyonkarahisar'da görev yapan basın mensupları ile gazetecilik mesleğine yeni adım atacak olan gazeteci adaylarına yönelik Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti öncülüğünde düzenlenen eğitim programı, son oturumun ardından yapılan sınavla sona erdi.

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