'Aksona Mehmet', hayalet ağa takılan orfozu kurtardı
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'Aksona Mehmet', hayalet ağa takılan orfozu kurtardı

'Aksona Mehmet', hayalet ağa takılan orfozu kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 'Aksona Mehmet' olarak tanınan son süngerci Mehmet Baş (72), hayalet ağa takılan orfozu kurtardığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 'Aksona Mehmet' olarak tanınan son süngerci Mehmet Baş (72), hayalet ağa takılan orfozu kurtardığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı.

Mehmet Baş, 6 Ağustos'ta, oğlunun da aralarında bulunduğu 2 kişiyle denize açıldı. Orak Adası açıklarında dalış yapan Baş, 27 metre derinlikte, balıkçılar tarafından bırakılmış bir hayalet ağa takılmış 'orfoz' cinsi balığı fark etti. Baş, beraberindekilerle, denizden çıkardıkları ağdan balığı kurtarıp tekrar denize attı.

'MUTLULUKTAN UÇACAKTIM'Balığı doğal ortamına bırakan Baş, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Aksona Mehmet, sevincini dile getirdiği paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Orak Adası açığına daldığımda 27 metre derinlikte balıkçılarımızın taşlara takıldığı için bıraktığı hayalet ağı gördüm. Ağa takılmış ve çürümüş 10 kiloluk bir sinarit vardı. Ağa takılıp, ölmüş, başka daha birçok balık vardı. Bir baktım 3 kiloluk bir orfoz ağlara dolaşmış, çırpınıyor. İçim parçalandı. İçimden, 'Yavrum kaç gündür açsın' dedim. Hemen suyun yüzeyine çıkıp, tekneden bizi takip eden oğlumdan 50 metrelik yüzen halatın ucuna bir şamandıra bağlayıp, bana atmasını söyledim. Halatın ucunu aldığım gibi geri daldım. Ağı halata bağladım ve yüzeye çekilmesini sağladım. Orfozu, ağdan kurtarıp, ait olduğu yere, denize attık. Sağlıklı bir şekilde ait olduğu yere dönünce mutluluktan uçacaktım."


'Aksona Mehmet', hayalet ağa takılan orfozu kurtardı
'Aksona Mehmet', hayalet ağa takılan orfozu kurtardı
'Aksona Mehmet', hayalet ağa takılan orfozu kurtardı
'Aksona Mehmet', hayalet ağa takılan orfozu kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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