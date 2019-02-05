Son Dakika! İYİ Parti, 5'i Büyükşehir 9 İlde Adayını Açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Akşener, partisinin 5'i büyükşehir 9 ilde adayını açıkladı.

Akşener İYİ Parti'nin yerel seçimlerdeki bazı büyükşehir belediye başkan adaylarını açıkladı.

Kayseri - Dursun Ataş

Manisa - Tuna Işıkhan

Gaziantep - Malik Ecdet Demir

Mardin - Tuna Işıkhan

Samsun - Hayati Tekin

Kütahya - Aynur Sezer

Adıyaman - Abdülkadir Kırmızı

Muş - Erhan Çelik

Yozgat- Metin Özışık

Akşeneri'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

'SİNSİ SİNSİ PLANLAR YAPIYORLAR'

Seçimdir ittifaktır partidir nihayetinde laftır sözdür. Bir velvele başladı yine. Ne olacak sanki, inşallah demokrasinin görevini yerine getireceğiz. Ama aklı selimden sükunetten hiç ayrılmadan. Birbirimizi kırmadan incitmeden ayırmadan yüz yüze bakmaya devam edeceğiz. Üçkağıtçıya hadi oradan be deyip haddini bildirmek gerek. Bugün koltuğu meşgul edenlere tavsiyemdir. Millet için iyi bir şeyler yapmak istiyorsanız sevmeyi deneyin. İsraf etmek yerine yetinmeyi, istiflemek yerine doymayı, kırmak yerine onarmayı deneyin, suçlamak yerine gönül almayı deneyin o zaman anlayacaksınız bizi. Eskiler belediye başkanlarına şehremini derlerdi. Yani şehrin güvenileni emini, Denenmişlerden bir şey olmuyor halim perişan diyorsan gözün başkasını arar. Gözleri felfecir okuyanlar kaybedersek daha ihale alamayız diye sinsi sinsi planlar yapıyorlar.

"BUNLAR KÜÇÜK ADAMLARDIR"

Alimler kendini bilmezlere edep yahu edep yahu demişlerdir. Dinini satmak isteyenler, ona en çok ihanet edenlerdir. (Genliğin umudu M.A.) Bunlar küçük adamlardır. Şefaat iznini yaratıcıda olduğunu bilemeyecek kadar küçük ve güdük adamlardır. Bunlar bu topraklarda nasıl yetiştiler ayrı bir muamma. Bu tuhaf kafaları nerede edindin.Vatandaşlarımızın oylarını koruyacağız. Kanunsuz işler yapmayı aklından geçiren varsa buyursun yapsın da görelim.

'KAN DAVASI PEŞİNDELER'

Bizi nefret diline çekmeye çalışıyorlar. Kan davası peşindeler. Kan davası bir cahiliye adetidir ve ayaklarımızın altındadır. Biz Türk adetlerini almayız ama cahiliye devrinin bütün olumsuz hareketlerini ayaklarımızın altına almışızdır. Sadece babası üzerinden herhangi bir evladın suçlanmasının dinimize uymadığını peygamber efendimizin dilinden söyledim. İYİ Parti'yi suçlamak için mukaddes emelleri küçük hesaplarınız için kullanmayın. Ucuz yöntemlere başvurmayın siyaseti bu kadar ayağa düşürmeyin.

"MENEMEN ZENGİN YEMEĞİ OLDU"

İktidarın memlekette iyi giden her şeyi hemen sahiplenmek gibi bir huyu var. Hayat pahalılığının sebebi fırıncılardır dediler. Şimdi de marketleri tehdit ediyorlar. Ama 82 milyon hayat pahalılığı ile mücadele ediyor. 5 tane kodaman dışında herkesin derdi bu. Buzdolabı tam takır. Kombiye kazayla elin değse 500 lira fatura kesiyorlar. Millet geçmediği köprü gitmediği hastane için 5 müteahhite vergi ödüyor. Menemen zengin yemeği oldu. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı olur tartışıldı. Soğanın 6 lira olduğu ülkede melemen soğansız olur. Şimdi de biberli mi oluyor bibersiz mi olur diyorlar. Biberin 18 lira olduğu ülkede sofralar menemensiz olur.

Kaynak: AA