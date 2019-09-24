Akşener: Partimizin oyu 11,1, bizden bir miktar oy Davutoğlu'na gidiyor

24.09.2019 23:10

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını canlı yayında yanıtladı. Partisinin son oy oranı ve yeni kurulacak partilere ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, "Partimizin oyu en son 11.1'di. Çok ilginç MHP'nin oyları sayın Babacan'a gidiyor bu araştırmada. MHP'nin oyu yüzde 4'ler gibi görünüyor. Üstüne olan oylar AK Parti yönetim anlayışına itiraz eden seçmen kitlesi. Bizden bir miktar oy sayın Davutoğlu'na gidiyor. Güneydoğu'da bize gelen oy sayın Davutoğlu'na gidiyor. " dedi.

"İKİ ARKADAŞIMIZ BİR AN EVVEL PARTİ KURMALARINI TEMENNİ EDİYORUM"

Gazeteci Fatih Altaylı'nın Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı partilere ilişkin sorusuna yanıt veren Akşener, "Her iki arkadaşımızın da bir an evvel parti kurmalarını temenni ediyorum. Türk siyasetinde aşırı kutaplaşma var. Yeni seçeneklerin, renklerin, çeşitliliğin olmasında büyük fayda var.Ama orada ilginç durum var. Parti kurulması aşamasından itibaren sayın Babacan'ın İYİ Parti'nin tüm oylarını aldığına dair tevatür var. Buna seçmen karar verir, göreceğiz. Sonuçta biz partiyi kurduğumuz zaman da bütün oyları bizden aldığını iddia eden araştırma şirketi 1,5-2 puan göstermişti bizi." ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİ'NİN OYU 11,1, DAVUTOĞLU BİZDEN BİR MİKTAR OY ALIYOR"

İYİ Parti için hiç anket yaptırmadığını açıklayan Akşener, "Ben daha parti adına hiç araştırma yaptırmadım. Grup üyesi olduğunuzda size de aynısı geliyor bana da aynısı. Araştırmalardan ben izin almadığım için ismini söylemiyorum. Partimizin oyu en son 11.1'di. 10.6-11.1 gibi geldi. Çok ilginç MHP'nin oyları sayın Babacan'a gidiyor bu araştırmada. MHP'nin oyu yüzde 4'ler gibi görünüyor. Üstüne olan oylar AK Parti yönetim anlayışına itiraz eden seçmen kitlesi. Bizden bir miktar oy sayın Davutoğlu'na gidiyor. Güneydoğu'da bize gelen oy sayın Davutoğlu'na gidiyor. Milliyetçi, demokrat ve kalkınmacıyız biz. Bugün 11.1'le birdiğer yerden gelen 10.6 oyumuz var." dedi.

"YENİ PARTİLER MİLLET İTTİFAKI BÜNYESİNDE MUHTEMELEN YER ALMAK İSTEYECEKLERDİR"

Akşener "Yeni kurulacak partileri ittifaka dahil edecek misiniz?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Millet İttifakı'nın bünyesinde muhtemelen yer almak isteyeceklerdir. Cumhur İttifakı içinde yer almaları mantıken mümkün olmadığına göre. Bizim açımızdan sakıncası yok.Biz İYİ Parti'yi kurmasaydık Türkiye'de ne değişirdi? İYİ Parti'yi kurduk AK Parti Meclis çoğunluğunu kaybetti, 31 Mart'ta büyükşehirleri kaybetti. Bursa, Balıkesir'de olsaydı çok iyi olacaktı. Bütün bunların oluşmasını sağlayan itici güç İYİ Parti'dir. 17 yıllık paradigmayı değiştirdik, alışkanlıkları değiştirdik. 31 Mart'ta İstanbul'da 298 bin muhtemelen CHP seçmenidir, seçime gitmeyen seçmen var. Nasıl olsa bir şeyi değiştiremiyoruz deyip gitmemiş. Bizim varlığımız çok şeyi değiştirdi. Şimdi korku duvarlarını yıktı. Sayın Erdoğan alenen 'dokunulmazlığı da yok kaçacak deliği de yok' diye alenen tehdit etti. Çok zorluklarla dolu yolculuk yaptık, ama Türkiye'de çok şey değişti. Bugün parti kurmaya çalışan arkadaşlarımızın da bu yolculuklarında cesaretlerini arttırdık. Bu çok kıymetli bir şey. Bu hakkın da İYİ Parti'ye ve İYİ Partililere teslim etmenin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum."