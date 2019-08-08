Akşener'in "Haydut" sözlerine Bahçeli'den çok sert yanıt

08.08.2019 14:05

Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir" sözlerine "Bir kişiye, beş kişi saldıran haydutlardan, ne milliyetçi olur, ne de adam olur. Siyasetçi yetiştireceğine, haydut yetiştiren zihniyetten, ne milliyetçi olur, ne de adam olur. Çözüm sunacağına, nefret saçanlardan, sokakta terör estirenlerden, ne milliyetçi olur, ne de adam olur" diye yanıt vermişti.