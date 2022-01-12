Akşener: "İktidar, muhalefet el ele verelim, bu ülkenin lügatından kadın, genç ölümlerini silelim" - Haberler
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Akşener: "İktidar, muhalefet el ele verelim, bu ülkenin lügatından kadın, genç ölümlerini silelim"

Akşener:
AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelmesi Partiye katılan milletvekiline rozet takılması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelmesi

Partiye katılan milletvekiline rozet takılması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. (1)

Akşener: İktidar, muhalefet el ele verelim, bu ülkenin lügatından kadın, genç ölümlerini silelim

Akşener: İktidar, muhalefet el ele verelim, bu ülkenin lügatından kadın, genç ölümlerini silelim

Akşener: İktidar, muhalefet el ele verelim, bu ülkenin lügatından kadın, genç ölümlerini silelim

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AA / Şakir Aksu - Son Dakika Haberleri

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