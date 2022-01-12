Akşener: "İktidar, muhalefet el ele verelim, bu ülkenin lügatından kadın, genç ölümlerini silelim"
AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelmesi Partiye katılan milletvekiline rozet takılması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelmesi
Partiye katılan milletvekiline rozet takılması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. (1)