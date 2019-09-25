Akşener'e canlı yayında soruldu: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz?

25.09.2019 09:29

Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Teke Tek Özel' programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akşener, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz?" sorusuna da cevap verdi.

"İNŞALLAH TÜRKİYE'DE HAYATA GEÇİRİR"

Akşener, sözlerine "Sayın Erdoğan BM'de herkes için barış, herkes için adalet, herkes için hukuk istedi. İnşallah Türkiye'de bunu hayata geçirir" diyerek başladı. Fatih Altaylı'nın "Türkiye'de bunlar yok mu?" sorusuna Akşener, "Elbette Türkiye'de yok ama orada bizde var başkalarında yok dedi muhtemelen. Şimdi bu tweetin gereğini yapmasının takipçisi olacağız" diyerek yanıt verdi.

"AK PARTİ İKTİDARINA YÖNELİK İTİRAZLARIMIZ SÜRÜYOR"

Akşener, "2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz?" sorusuyla ilgili, "Bizim sayın Erdoğan ve AK Parti iktidarına yönelik itirazlarımız sürüyor. Sayın Erdoğan'ın diline, insanları kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı söylemine, Cumhur İttifakı'nın mitoz bölünme gibi iki hücre gibi olmasına. Ortaya koydukları kötü dile, ekonomideki gidişata, dış politikadaki tırnak içinde değerli yalnızlığımıza, 4,5 milyon Suriyeli sığınmacının ülkemizde bulunmasına, bunu sağlayan yanlış politikalara, bir yıl evvel 'kardeşim Esad' bir yıl sonra 'katil Eset' olmasına itirazlarımız var bizim." ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'Mİ TAŞIYAMIYOR"

Sözlerine devam eden Akşener, "Bu itirazlarımız değişmiş değil. Şu olursa, buna CHP'nin de destek vereceğini zannediyorum. Bu ülke Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni taşıyamıyor. İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek için bir konsensüs aranıyorsa orada oluruz. Zannediyorum ki CHP de orada yer alır." ifadelerini kullandı.

IMF SORUSUNA CEVAP VERDİ

Akşener, IMF sorusuna, "IMF bu kadar şeytani bir örgütse Türkiye olarak içinde ne işimiz var? Görüşme Hazine bilgisi dahilinde yapıldı. Durmuş Yılmaz Türkiye'yi koruyan analizler verdi. Yıllık, rutin bir ziyaret bu, gizli saklı bir şey değil." şeklinde yanıt verdi.