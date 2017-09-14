Akseki'de Kadın Çiftçiler Yarıştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması'nın 8. etabı Akseki'de yapıldı.



Kadın Çiftçiler Yarışıyor programının Akseki etabı, Akseki Ali Hasan Coşkun Kardeşler İlkokulu konferans salonunda düzenlendi.



6 kadın yarışmacının kıyasıya yarıştığı yarışmada kadın çiftçilere tarım, hayvancılık ve gıda konularında 15 soru yöneltildi.



Sorulara verdiği cevaplarla birinci olan Rabia Çetin'e bin 750, ikinci olan Özgül Oğuz'a bin ve üçüncü olan Arife Berrin Pantır'a 600 liralık para ödülü verildi.



Akseki Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Erbay Yılmaz, ilçe finallerinde birinci olan yarışmacıların Antalya'da 7 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek il finaline katılacağını belirtti.



Yarışmayı, Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı Vekili Halil İbrahim Tellioğlu, Emniyet Amiri Bülent Cumhur Gözetici, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, daire amirleri, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Özdilek ve çiftçi yakınları takip etti.