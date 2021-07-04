Aksaray Valisi Aydoğdu, aile hekimlerinin piknik programına katıldı
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Aksaray Valisi Aydoğdu, aile hekimlerinin piknik programına katıldı

Aksaray Valisi Aydoğdu, aile hekimlerinin piknik programına katıldı
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Aile Hekimleri Derneği (AKAHED) tarafından aile hekimlerine moral amaçlı düzenlenen piknik programına katıldı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Aile Hekimleri Derneği (AKAHED) tarafından aile hekimlerine moral amaçlı düzenlenen piknik programına katıldı.

Helvadere Beldesi Mesire Alanında düzenlenen programa katılan Vali Aydoğdu, AKAHED Başkanı Dr. Şenol Atakan ile birlikte doktorlarla sohbet etti.

Burada konuşma yapan Aydoğdu, tüm aile hekimleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

6 ay öce böyle bir gün hayal edilemeyeceğini anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Gerçekten çok zor bir süreç yaşadık. Doktorlarımız olmasaydı biz bu süreci böyle atlatamazdık. Sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Öyle bir süreç yaşadık ki, ilk başladığında bazen annelerin, çocukların, babaların ümitsizlik içerisinde olduğu bir süreçti. Çok büyük mücadelelerle bugünlere geldik. Biz bazen evlerimizde çocuklarımız, eşlerimiz, pandemi olduğunda onlara yaklaşmaktan korkarken aile hekimlerimiz, doktorlarımız her gün canlarını hiçe sayarak hastalarına baktılar. Eşlerinden, çocuklarından ayrı kalarak onlarla beraber hayata tutunmaya çalıştılar. Gerçekten kolay değil. Hepinize çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Şunu da bilmenizi isterim, iyilik bulaşıcıdır, sevgi kuşatıcıdır. İnsanı sarar ve sarmalar. Biz hep bu düsturla çalışmalarımıza devam edelim."

AKAHED Başkanı Dr. Atakan ise kendilerini yalnız bırakmayan ve her zaman destek olan Vali Aydoğdu'ya teşekkür etti.

Aksaray Valisi Aydoğdu, aile hekimlerinin piknik programına katıldı
Aksaray Valisi Aydoğdu, aile hekimlerinin piknik programına katıldı
Aksaray Valisi Aydoğdu, aile hekimlerinin piknik programına katıldı
Aksaray Valisi Aydoğdu, aile hekimlerinin piknik programına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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