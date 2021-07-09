Aksaray Üniversitesini bitiren kız arkadaşına mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi yaptı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) mezuniyet töreninde evlilik teklifi heyecanı yaşandı.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) mezuniyet töreninde evlilik teklifi heyecanı yaşandı.

ASÜ Stadyumu'nda düzenlenen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezuniyet töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapıldı.

İşletme bölümü mezuniyet töreni sırasında Muhammet Yeşiltaş, mezunlar arasında yer alan kız arkadaşı Merve Yozgat'a sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu. Genç kızın şaşkına döndüğü evlenme teklifi stadyumda büyük alkış aldı.

Sahneye gelerek, töreni izleyenlere kısa bir konuşma yapan Yeşiltaş, kız arkadaşı Yozgat'ın önünde diz çökerek "İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, bir ömür benimle olmaya var mısın? Benimle evlenir misin?" diyerek evlenme teklifinde bulundu.

Yeşiltaş, kız arkadaşından "evet" cevabını aldıktan sonra cebindeki yüzüğü çıkararak Yozgat'ın parmağına taktı.

Yeşiltaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kız arkadaşının mezuniyet gününde bir mutluluk da kendisinin yaşatmak istediğini söyledi.

Teklifinin kabul edilmesiyle dünyanın en mutlu insanı olduğunu anlatan Yeşiltaş, şunları kaydetti:

"İstanbul'da yaşıyorum, mezuniyet törenine gelmeden önce böyle bir plan yaptım. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin'e ulaşarak durumu anlattım, o da sağ olsun beni kırmadı. Ben de sahnede böyle bir evlenme teklifinde bulundum. Her şey çok güzeldi. Herkese çok teşekkür ediyorum."

Evlenme teklifini kabul eden Yozgat ise böyle bir sürprizi beklemediğini ve hala çok şaşkın olduğunu ifade etti.

Çok mutlu olduğunu anlatan Yozgat, "İnşallah hep bir ömür mutlu oluruz. Bu organizasyona izin veren hocalarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Şahin de gençleri tebrik ederek, "Oğlumu üniversite ikinci sınıftayken nişanlamış, üçüncü sınıfın sonunda da evlendirmiştim. Özellikle genç yaşlarda evlenme olayının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çiftimize iki cihanda mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oğuzhan Demiray