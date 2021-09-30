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Aksaray Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

AA / Oğuzhan Demiray - Haberler | Güncel
Aksaray Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

AKSARAY (AA) - Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

ASÜ Konferans Salonunda geçen yıl pandemi nedeniyle yapılmayan mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan törende konuşan, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, mezun olan öğrencileri tebrik ederek gecikmeli de olsa mezuniyet töreni yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

ASÜ olarak öğrencileri en iyi şekilde hayata hazırlamaya çalıştıklarını aktaran Şahin, yeni hayatlarında tüm öğrencilere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri dereceye giren öğrencilere başarı belgelerini verdi.

Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Aksaray Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Aksaray Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Aksaray Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

AA / Oğuzhan Demiray - Son Dakika Haberleri
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