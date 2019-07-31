Kesik boğazıyla kanlar içinde balkondan atlayıp komşularından yardım istedi
Aksaray'da, tartıştığı kocası tarafından boğazından bıçaklanarak kanlar içinde kalan 19 yaşındaki kadın, balkondan atlayıp komşularından yardım istedi.
Aksaray'da, tartıştığı eşi Bahtiyar B. (22) tarafından boğazından bıçaklanan ve kanlar içinde kalan Aysel B. (19), tek katlı evlerinin balkonundan atlayıp, komşularından yardım istedi. Aysel B., hastaneye kaldırılırken, Bahtiyar B. de gözaltına alındı.
MEYVE BIÇAĞIYLA BOĞAZINDAN BIÇAKLADI
Olay, saat 09.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi 4676 Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. Gece vardiyasında çalıştığı iş yerinden eve gelen Bahtiyar B., bilinmeyen nedenle eşi Aysel B. ile tartıştı. Bahtiyar B., tartışma sırasında mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla eşine saldırıp, boğazından bıçakladı.
KANLAR İÇİNDE BALKONDAN ATLADI
Boğazına aldığı 2 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Aysel B., balkondan atlayıp, yandaki komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekibi, Aysel B.'yi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
"KORKMA, SANA BİR ŞEY OLMAYACAK"
Bu sırada Aysel B., panik içinde sağlık görevlilerine, Bana ne olacak diye sordu. Sağlık görevlileri de durumunun iyi olduğunu belirterek, "Korkma. Çok iyisin. Sana bir şey olmayacak" dedi.
CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI
Aysel B., hastanede tedaviye alınırken, Bahtiyar B. de polis ekiplerince gözaltına alındı.
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ey misliman şüphesiz bu ikisi olmamış niye diyeceksiniz, kadına bakıyorum genç ve güzel adama bakıyorum yaşı büyük ve psikopata benziyor yani sen kadın, ne diye evlenirsin böyle biriyle ve sen erkek git olgunlaş gel hapishane insanların hatalarından ders çıkartması gerekn bir yer ama beyinde bitiyor herşeyCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Saygı, sadakat ve sevgi esas. Bunları evlilik öncesinde, çok iyi takip etmek gerekiyor. Aileler çocuklarını çok iyi yetiştirmeyi. Her şeyi toz pembe görüp, mantıktan uzaklaşılmamalı.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ne durması bu daha başlangıç bunlar kadınlar için daha iyi günler merak etmeyin yakında korkudan evlenemiyeceksiniz bu oluncada işe bakacaksınız oda olmayınca bakalım sonunuz ne olacak işte kadın derneklerinin kadınlara vaat ettiği gelecek bu aile yönetimi erkeğe aittir peki ne karşılığında gerektiğinde eşi ailesi için ölmesi karşılığında vatanda aynı değil mi erkek askerler olmasa acaba bu kadınlar o mekanlarda gezebilirlermiydi ülke için canını ortaya koyan erkekler kadınlar bu erkeklere saygıCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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niye kesiyon millet bulamıyorCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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Zaten adli kontrolle serbest kalır bu ama çıkamayan diğer daha ağır suçlulara da af çıkıyor üzülmesinler hepsi sokaklarda olacak yakında.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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evlenmeyin sorumluluk ağır geliyorsa bu ne ya her önüne gelen karısını kesiyor vuruyor bitin artık yeterCevap Yaz 36 Yayından Kaldır
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Allah belanızı versin inşallah gericilerin bol olduğu yerler bitmiyor sorun bunlarda cahillerCevap Yaz 16 7 Yayından Kaldır
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gericiler evleniyor ve hayatlarını yaşıyorlar. ilericiler iki gün sonra birbirini boğazlıyor, bir kısmıda eş değiştiriyor. galiba haklısın7 2 Yayından Kaldır
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BİR SUS YAHU ZATEN ETRAF GERGİN SENDE TUZ EKME DİNGİL3 2 Yayından Kaldır
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Adli sartla serbest kalir buda digerleri gibi. Adalet süper yeni Türkiye süper. Simite devam.Cevap Yaz 23 Yayından Kaldır