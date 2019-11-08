Otizmli çocukları yuhalatan muhtardan skandal açıklama: Hafif otizmli öğrencilere karşı değiliz

08.11.2019 08:57 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:19

Aksaray'da Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda otizmli öğrencilerin ve ailelerinin yuhalanmasıyla başlayan vicdansızlık zincirine bir yeni halka daha eklendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu, Valiliğin soruşturma başlattığı eylemi okul müdürü ve mahalle muhtarının organize ettiği öne sürülmüştü. Otizmli çocukların velileri tarafından ortaya konulan bu iddianın muhatabı muhtardan, "Hafif otistiğe karşı değiliz." diye şaşkınlık veren bir açıklamada bulundu.

BBC Türkçe'nin ulaştığı Muhtar Şükrü Genç ise, 'Vatandaşı galeyana getirdiğimi kabul etmiyorum' diyerek mahallede bir süredir yaşanan gerginliği şöyle anlattı:

"AĞIR OTİZMLİ ÇOCUKLAR RAHATSIZLIK YARATIYOR"

"Biz orada hiçbir özürlüye, hafif otistiğe karşı değiliz. Ama okula yakınlarda 17 tane ağır otizmli öğrenci geldi. Bu sebeple durum değişti. Velisinin hep yanında olması gerekiyor. Sınıfları ayırdık ama teneffüste mecburen birbirlerini görüyorlar. Ağır otizmli olanların yaşları 14-16. Bu durum rahatsızlık yaratıyor."

Veli Nurcan Kara ise okula yakın zamanda gelen ağır otizmli çocuk sayısının dört olduğunu ifade etti. Muhtar Genç, velilerin her gün kendisini arayarak okuldaki otizmli çocuklardan şikayetçi olduklarını iddia ediyor:

"Vatandaş bana çok baskı yapıyor, sürekli şikâyet ediyorlar. Ben de geçen hafta bu işi Vali beyle görüştüm. Vali bey, 'Bir ay sabredin muhtarım' dedi. Biz de tamam dedik, velilere bir ay beklemelerini söyledim. İl Milli Eğitim Müdürü ise 8-9 ay sürecek diyerek işi karıştırıyor."

"Valilik başka bir okula taşınacaklarını söyledi ama vatandaş inanmıyor. Çünkü bundan 3-4 sene önce yine gidilip şikâyet edilmiş, MEB bu okuldan onları alacağız demiş ama almamışlar."

NE OLMUŞTU?

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda bir grup velinin, okulda otizmli çocukları istemediği için yuhalayarak protesto ettiği iddia edilmişti. Bu bilgi sonrası da olaya çığ gibi tepki gelmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu iddialar üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı. Aksaray Valiliği ise yaptığı açıklamada iddiayı yalanlayarak, soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.