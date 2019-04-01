Aksaray'da Kazanan Ak Parti

AK Parti ve MHP'nin kendi adaylarıyla seçimlere girdiği Aksaray'da, AK Parti'nin adayı Enver Dinçer yüzde 40,7'lik oyla belediye başkanlığını kazandı. Yarışta MHP'nin adayı Sefer Alkan da yüzde 39,02 oranında oy aldı.

Aksaray'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni, yüzde 40,7'lik oy oranıyla AK Parti'li Enver Dinçer kazandı. Kentte, 2014 yılında yapılan yerel seçimde de AK Parti, yüzde 56,98'lik oy oranıyla belediye başkanlığını kazanmıştı. MHP'nin adayı Sefer Alkan ise yüzde 39,02'lik oy oranı elde etti.

- Aksaray

Kaynak: DHA