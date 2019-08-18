Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 6 yaralı

18.08.2019 14:48

Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Ömer Özdoğan (44) yönetimindeki 34 FK 6140 plakalı hafif ticari araç, Aksaray-Adana kara yolunun 12. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Aliye (42), Ahmet (14) ve Ayşe Özdoğan (15) ile Esma (23) ve Betül Acar (2) yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldıran yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA