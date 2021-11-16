Aksaray'da annesini mutfağa kilitleyen çocuk yakalandı - Haberler
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Aksaray'da annesini mutfağa kilitleyen çocuk yakalandı

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da annesini mutfağa kilitleyen çocuk yakalandı

Aksaray'da annesini mutfağa kilitleyen çocuk yakalandı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da annesini mutfağa kilitleyen çocuk yakalandı.

Şamlı Mahallesi 3004. Sokak'taki evlerinde S.T. (16), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi L.T'yi (61) mutfağa kilitledi.

L.T'nin pencereden yardım istediği komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışması sonuç vermeyince Aksaray Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Evin kapısını kırarak içeri giren ekipler, S.T'yi yakaladı.

Hastaneye kaldırılan annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray'da annesini mutfağa kilitleyen çocuk yakalandı

Aksaray'da annesini mutfağa kilitleyen çocuk yakalandı

Aksaray'da annesini mutfağa kilitleyen çocuk yakalandı

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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