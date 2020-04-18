Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti Antalya'da arazi sebebiyle tartışma yaşanan akrabaların kavgasında kan döküldü. Av tüfeği ile vurulan şahıs hayatını kaybederken, zanlı ve beraberindeki 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı yaşanan akrabaların kavgası, kanlı bitti. Kavga sırasında kuzeni tarafından av tüfeğiyle vurulan şahıs, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zanlı ve kavgada yer alan 4 kişi gözaltına alındı.

KUZENİNİ AV TÜFEĞİ İLE ÖLDÜRDÜ

Serik Töngüşlü Mahallesi merkez mevkisinde dün akşam saat 21.00 sıralarında akraba olan 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan tartışma, ardından kavgaya dönüştü. Kavgada Z.A. (40), yanında bulunan av tüfeği ile kuzeni Şefik Özkaya'ya (43) ateş etti. Ağır yaralanan ve Serik Devlet Hastanesine götürülen Özkaya, yaşamını yitirdi.

ZANLI ADLİYEDE, ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Şefik Özkaya'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Z.A. ve kavgaya karışan 4 şüpheli ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Katil zanlısı Z.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken; gözaltındaki diğer 4 şüphelinin sorgusu ise devam ediyor.

Kaynak: İHA