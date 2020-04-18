Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti - Haber
Antalya, kavga, serik, 3. Sayfa, Güncel

Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti

Antalya'da arazi sebebiyle tartışma yaşanan akrabaların kavgasında kan döküldü. Av tüfeği ile vurulan şahıs hayatını kaybederken, zanlı ve beraberindeki 4 kişi gözaltına alındı.

18.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:55
Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti

Antalya'nın Serik ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı yaşanan akrabaların kavgası, kanlı bitti. Kavga sırasında kuzeni tarafından av tüfeğiyle vurulan şahıs, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zanlı ve kavgada yer alan 4 kişi gözaltına alındı.

KUZENİNİ AV TÜFEĞİ İLE ÖLDÜRDÜ

Serik Töngüşlü Mahallesi merkez mevkisinde dün akşam saat 21.00 sıralarında akraba olan 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan tartışma, ardından kavgaya dönüştü. Kavgada Z.A. (40), yanında bulunan av tüfeği ile kuzeni Şefik Özkaya'ya (43) ateş etti. Ağır yaralanan ve Serik Devlet Hastanesine götürülen Özkaya, yaşamını yitirdi.

ZANLI ADLİYEDE, ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Şefik Özkaya'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Z.A. ve kavgaya karışan 4 şüpheli ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Katil zanlısı Z.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken; gözaltındaki diğer 4 şüphelinin sorgusu ise devam ediyor.

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ebru'nun hayatını kaybeden oğlunun son görüntüsü ortaya çıktı Haber
Ebru'nun hayatını kaybeden oğlunun son görüntüsü ortaya çıktı
Sokağa çıkmanın yasak olduğu Antalya'da turistler böyle güneşlendi Haber
Sokağa çıkmanın yasak olduğu Antalya'da turistler böyle güneşlendi
Vatandaşlar evlerinde kalınca İstanbul'da bu görüntü ortaya çıktı Haber
Vatandaşlar evlerinde kalınca İstanbul'da bu görüntü ortaya çıktı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Haber
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor Haber
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haber
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek
Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi
Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi
Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı
Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
Atatürk Havalimanı'na yapılan hastaneyi inceleyen Bakan, en önemli özelliğini paylaştı
Atatürk Havalimanı'na yapılan hastaneyi inceleyen Bakan, en önemli özelliğini paylaştı
Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor
Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı
Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı
Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti
Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti
Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu
Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti
Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı
Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı
Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı
Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı
Vicdana gelen hırsız, teybini çaldığı vatandaşı iki defa şaşırttı
Vicdana gelen hırsız, teybini çaldığı vatandaşı iki defa şaşırttı
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Kayalıkların arasına düşen genç, 24 saat sonra kurtarıldı
Kayalıkların arasına düşen genç, 24 saat sonra kurtarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Haydar Baş Mustafa Şentop Cemal Enginyurt Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Cengiz Kurtoğlu
Spor Bülent Uygun Rüştü Reçber Lionel Messi Ivan Obradovic Malcolm Thomas
Daha Fazla İlaç Nisan Lenfoma Beşiktaş
Şu an buradasınız: Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 16:56:38. #1.15#
title