Akıntıya kapılarak denizde kaybolan Hasan Furuncu'nun son görüntüleri
Rize'nin Çayeli ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan kişi aranıyor.
Rize'nin Çayeli ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan kişi aranıyor.
Alınan bilgiye göre, İlçenin Kanlıdere Mahallesi Tünel mevkisinde 54 yaşındaki Hasan Furuncu, serinlemek için girdiği denizde dalgalarında etkisiyle kayboldu. Görgü tanıkları olay üzerine ekiplere ihbarda bulunuldu.
Rize Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi, Sahil Güvenlik ve Emniyet Timleri (SAGET) ile vatandaşlarca sahilden arama çalışması başlatıldı.
Yaklaşık 2 kilometrelik alanda sahilden arama yürütülürken, havanın kararması ve dalgaların yüksekliği nedeniyle ekipler dalış gerçekleştiremedi.
Arama çalışmalarının gece boyunca sahilden devam edeceği, ekiplerin hava aydınlandıktan sonra Furuncu'nun bulunamaması halinde dalış yapacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı