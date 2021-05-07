Akıncı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akıncı 19. bölüm full izle! Akıncı 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Akıncı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akıncı 19. bölüm full izle! Akıncı 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Akıncı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akıncı 19. bölüm full izle! Akıncı 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Ekranları sevilen dizisi Akıncı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Akıncı dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Akıncı canlı izle! Akıncı ATV canlı izle! Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Akıncı canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Akıncı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Akıncı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Akıncı canlı izle, Akıncı ATV canlı izle! Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Akıncı canlı izleme linki nedir? İşte haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akıncı konsolosluk binasında Haritacılar'ın İstanbul'a geliş nedeninin kendisi olduğunu öğrenir. Nergis'in ise annesinin izini sürerken hiç beklemediği birisi karşısına çıkmıştır; babası Cevdet. Cevdet bir kez daha kesin bir dille, Nergis'in annesini aramaktan vazgeçmesini söyler. Ama bu Nergis'i durdurmayacaktır. Kemal bombaların izini sürmektedir. Bu onu Köksal'a götürür. Köksal'ı emniyette olduğunu öğrenen Haritacılar onu kurtarmak harekete geçer. Çok sinsi bir plan yapmışlardır. Bu planı bozacak olan da Akıncı'dır.

AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akıncı son anda yaptığı bir hamle ile İstanbul'u kana bulanmaktan kurtarmış, büyük bir felaketi önlemiştir. Cevdet ise karşısındaki düşmanı tanımak için harekete geçmiştir. Annesinin yaşadığını öğrenen Nergis, annesinin nerede olduğunu öğrenmek için araştırmalarında daha derine iner.

Orhan bombanın izini takip etmiştir; Haritacılar, Alman konsolosluğunda verilecek bir davette olacaktır. Ama davete girmek ayrı bir zorluktur. Akıncı bu davette en büyük düşmanı ile yüz yüze gelecektir.

AKINCI CANLI İZLE (20.00)

AKINCI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Hadise Hakan Sabancı Seren Serengil
Spor Mesut Özil Salih Uçan Metin Oktay Fatih Terim Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Tff
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Akıncı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akıncı 19. bölüm full izle! Akıncı 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 16:50:58. #1.16#

title