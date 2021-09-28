Akıncı ve F-16 ilk kez yan yana uçtu - Haberler
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Akıncı ve F-16 ilk kez yan yana uçtu

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Haberler | Güncel

Akıncı ve F-16 ilk kez yan yana uçtu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yan yana uçan Akıncı TİHA ile F-16'nın görüntülerini paylaştı.

Akıncı ve F-16 ilk kez yan yana uçtu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yan yana uçan Akıncı Tiha ile F-16'nın görüntülerini paylaştı.

Bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açan TEKNOFEST, gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi. Kapanış töreninde bir sürpriz yaşanarak Akıncı TİHA ile F-16 ilk kez yan yana uçarak gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda F-16'nın kokpitinden Akıncı TİHA'nın yakım çekim görüntüleri paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"İlk kez TEKNOFEST'te yan yana uçan Akıncı TİHA ile F-16 uçağımızın gösteri uçuşunu bir de F-16 uçağımızın kokpitinden izleyelim.

Akıncı ve F-16 ilk kez yan yana uçtu

Akıncı ve F-16 ilk kez yan yana uçtu

Akıncı ve F-16 ilk kez yan yana uçtu

Akıncı ve F-16 ilk kez yan yana uçtu
İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Son Dakika Haberleri
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