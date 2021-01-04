Akıncı dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Akıncı 1. bölüm izle! Akıncı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Yeni yılın ilk dizisi, Akıncı ATV ekranlarında 1 Ocak'ta yayın hayatına başladı. Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Erkan Bektaş ve Didem İnselel'in yer aldığı dizide şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir süper kahramanın hikayesini anlatıyor. Akıncı 1. bölümü kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için bu akşam tekrar ATV ekranlarında olacak!

AKINCI 1. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir. Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır. Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.

AKINCI 1. BÖLÜM İZLE!

AKINCI 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akıncı 2. yeni bölümü izleyiciler heyecanla bekliyor. 2. bölümde Akıncı'nın babasının katilini bulmaya bir adım daha yaklaşıyorlar! Cevdet Bey, Akıncı'yı yok etmek için elinden geleni yapmaya devam ediyor!

AKINCI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!