Akıncı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Akıncı 2. yeni bölüm fragmanı çıktı! Akıncı 1.bölüm fragmanı izle.

Akıncı dizisi ATV ekranlarında yayın hayatına başladı. Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Erkan Bektaş ve Didem İnselel'in yer aldığı dizide şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesi anlatılıyor.Beklenen gün geldi. Akıncı 1. bölüm ile izleyiciyle buluştu. Dizi bittikten sonra yayınlanan Akıncı yeni bölüm fragmanı ise merak uyandırdı. İşte Akıncı 2. bölüm yeni fragmanı...

AKINCI 2. BÖLÜM FRAGMANI

Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir.

Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır.

Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.

AKINCI 2. BÖLÜM FRAGMANI