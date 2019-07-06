Akıma uyan Nurgül Yeşilçay, oklava ile kapak açtı

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medyada hızla yayınlanan Bottle Cap Challenge akımına ilginç bir videoyla katıldı. Ünlü oyuncu, şişenin kapağını döner tekmeyle değil oklava ile açtı.

OKLAVAYLA KAPAK AÇTI

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ise Instagram'dan oklavayla hamur açtığı bir video yayınladı. Yer sofrasında hamur açan Yeşilçay, ani bir şekilde oklavayla pet şişenin kapağına vurarak açtı. Ünlü oyuncu #bottlecapchallenge etiketiyle paylaştığı videoya, "Veeee yoğun istek üzerine!!!! Bizde de böyle!!!" notunu yazdı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIMA DAHİL OLDU

Oyuncunun videosu 575 bin görüntülenmeye ulaşırken 3 binden fazla da yorum aldı. Kapak açma akımına Derya Uluğ, Yasemin Sakallıoğlu, Zlatan Ibrahimovic, Jason Statham, John Mayer gibi ünlü isimlerde dahil oldu.