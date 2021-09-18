Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi - Haberler Magazin
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Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Fulya ile Umudun Olsun programında Özlem Can ismindeki 3 çocuklu anne, eski eşinin kendisine göğüs silikonu yaptırması karşılığında 2 çocuğunun velayetini verdiğini itiraf etti. Sunucu Fulya Öztürk bu iddiaları aktarırken, kadının "Evet, doğru" demesindeki rahatlığı gözlerden kaçmadı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan "Fulya İle Umudun Olsun" programında akıllı durgunluk veren bir olay yaşandı. İki çocuğunun velayetinin boşandığı eşinde olduğunu ifade eden 3 çocuk sahibi olan Özlem Can ismindeki anne, kendisine ev alınması vaadiyle kandırılarak üçüncü çocuğunun da velayetini kaybettiğini açıklamıştı.

SADECE EN KÜÇÜK ÇOCUĞUN VELAYETİNİ İSTEMEK İÇİN BAŞVURDU

Programa en küçük çocuğun velayetini alabilmek için başvuran Özlem Can'ın neden üç çocuğundan sadece birini istediği merak ediliyordu. Kafalardaki soru işaretlerini sunucu Fulya Öztürk aydınlattı.

2 ÇOCUĞUN VELAYETİNİ SİLİKON GÖĞÜS KARŞILIĞINDA VERMİŞ

Öztürk, canlı yayında yaptığı açıklamasında Özlem Can'ın göğüs silikonu ameliyatını karşılaması vaadiyle eski eşiyle velayet anlaşması yaptığını ve bu yüzden 2 çocuğun babasında, bir çocuğun da annesinde kaldığını açıkladı. Özlem Can ise Öztürk'ün bu sözlerine "Evet, doğru" cevabını verdi.

Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi
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Emre İliksiz
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Haber: Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi - Haberler Magazin
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