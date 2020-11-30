Akide ne demek? İslam akidesi ne demek? Akaid ne demek? Akide TDK anlamı
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Akide ne demek? İslam akidesi ne demek? Akaid ne demek? Akide TDK anlamı

30.11.2020 16:41 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:15
Akide ne demek? İslam akidesi ne demek? Akaid ne demek? Akide TDK anlamı

Akide kısaca, İslâm dininde inanılması gereken esasların bütünü ve bunları konu edinen ilmin adıdır. Peki, Akide ne demek? İslam akidesi ne demek? Akaid ne demek? Şii akaidi ne demek? Sünni akaidi ne demek? İşte detaylar...

Akide kısaca, İslâm dininde inanılması gereken esasların bütünü ve bunları konu edinen ilmin adıdır. Peki, Akide ne demek? İslam akidesi ne demek? Akaid ne demek? Şii akaidi ne demek? Sünni akaidi ne demek? İşte detaylar...

AKİDE NE DEMEK? AKAİD NE DEMEK?

Akîde, Akâid veya İtîkâd; İslam'da inanç olarak bağlanmayı gerekli kıldığına inanılan inanç esaslarının bütünü olarak bilinir. Akîde kelimesi Arapça"bağ", "bağlama/bağlanma", "düğümleme/düğümlenme" ve aynı zamanda "bağlılık" ve "sözleşme" anlamlarına da gelir. Terim olarak "inanç" ve "iman" anlamında gelmektedir.

Akaid, medreselerde İslam teolojisinin bir dalı olarak okutulmuştur. Akîde kelimesi kavram olarak Kur'an'da yer almaz. Akîde'nin anlamı, İslam İtikadi Mezhepleri tarafından, Kur'an'da bulunmayıp hadislerde geçen inanç konuları için söz konusu edilmiştir. Vahhabilerin kendilerini kamufle olarak kullandıkları oluşum olan Selefi'lik İslam İtikadi Mezhepleri dışında tutulmalıdır. Mezhep değildir bir oluşumdur.

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Sünni akaidi

Sünni akaidinde imanın 6 şartı ve 5 adet farz gibi konular işlenir. Diğer konular İslam eskatolojisi ile ilgili konulardır.

Şii akaidi

Şii akaidinde 5 temel esas bulunur; Tevhid, adalet, nübüvvet, imamet ve kıyamet.

İSLAM AKİDESİ NE DEMEK?

İslam akidesi odur ki; âlemlerin Rabbi olan Allah'ın tek ilah olduğuna, Kuran'ın Allah'ın vahyi ile Resulü olan Muhammed (sav)'e nazil olduğuna, kainat, insan ve hayatı yarattığına, kainatta ne varsa O'nun iradesinin altında bulunduğuna, hayatın fani, insanların ahiret hayatında varacakları yerin ya cennet ya da cehennem olduğuna, rızk ve ecelin yalnız O'nun elinde olduğuna kesin bir şekilde inanmaktır. Buna kim inanırsa, iman kuvveti kişinin de harekete geçmesinin sırrını oluşturur.

İslam akidesi; tevhid akidesi olup Arapları yepyeni bir hale dönüştüren, bambaşka insanlar seviyesine ulaştıran yegane akidedir. Tevhid çekirdeği halkın bünyesinde saf, tertemiz ve pürüzsüz bir şekilde bulunursa, o halkta öyle bir ruhani güç oluşur ki, onun gücünün derecesinin ne kadar yüksek olduğunu tasavvur etmekte insan aciz kalır.

AKİDE TDK ANLAMI

  • Akide TDK'da inanç anlamına gelmektedir.
  • İkinci anlamı 'şeker' demektir.

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