Akhisarlılar ilçeye ziraat fakültesi istiyor
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Akhisarlılar ilçeye ziraat fakültesi istiyor

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Akhisarlılar ilçeye ziraat fakültesi istiyor

Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, Alhatoğlu Zeytinyağları İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alhat ve Televizyon Programı Yapımcısı Ayhan Sicimoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, Alhatoğlu Zeytinyağları İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alhat ve Televizyon Programı Yapımcısı Ayhan Sicimoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Alper Alhat, zeytinciliğin geliştirilmesinde bilimsel ayağın eksik kalmaması gerektiğini ifade ederek bu eksiğin de Akhisar'da kurulacak ziraat fakültesi ile tamamlanacağı düşüncesinde olduklarını dile getirdi.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Akhisar ve çevresinde zeytinin, önemli bir ürün olarak ekonomik yaşama girdiğini belirten Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, zeytinciliğin geliştirilmesinde bilimsel ayağın eksik kalmaması gerektiğini ifade ederek bu eksiğin de Akhisar'da kurulacak ziraat fakültesi ile tamamlanacağı düşüncesinde olduklarını dile getirdi. Alper Alhat, Rektör Ataç dan bu konuda destek istediklerini de sözlerine ekledi.

Butik zeytinyağı üreticisi kimliğiyle Rektör Ataç'ı ziyaret ettiğini ifade eden Ayhan Sicimoğlu, "12 milyon zeytin ağacı ile ülkemizin en büyük zeytinlikleri Akhisar'da bulunuyor" diyerek Manisa gibi tarihi derinliğe sahip yanı sıra ziraatın de kalbinin attığı bir bölgede zeytinciliğin, modern metotlarla yapılması gerektiğine dikkat çekerek böylelikle daha yüksek katma değer elde edilmesinin mümkün olacağı vurgusunu yaptı.

Tarımsal Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi yanı sıra tarımsal ürünlerin, bilimsel yaklaşımlarla geliştirilerek, kültürel ve ekonomik değeri yüksek ürünler haline gelmesini önemsediklerini kaydeden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti. - MANİSA

Akhisarlılar ilçeye ziraat fakültesi istiyor
Akhisarlılar ilçeye ziraat fakültesi istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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