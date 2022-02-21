Akhisar Kültürpark'ta yenileme çalışmaları sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu bir takım incelemeler yapmak için ziyaret ettiği Akhisar ilçesinde Kültürpark'ın son durumunukontrol etti. İncelemeler sırasında Öztozlu'ya; Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensvri, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Ali Aybars Özbilgin, teknik personeller ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Mevcut Binaların Tadilatları Yapılıyor

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Akhisar ilçemizde Şehit Necdi Şentürk Parkında (Kültürpark) başlatmış olduğumuz yenileme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyoruz. Burada öncelikle mevcut binaların sonradan yapılan eklentilerini yıkarak işlemlerimize başlamıştık. Şu anda da mevcut binaların tadilatlarını yapıyoruz. Aynı zamanda burada havuzlarımız, yine büfelerimiz, oturma alanlarımızla birlikte güzel bir Kültürpark'ı Akhisar'a kazandırmış olacağız. 35 bin metrekarelik alandaki çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüp en kısa zamanda Akhisar halkımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz.

Öztozlu, Değerlendirmelerde Bulundu

Akhisar programının ardından incelemelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Programımız kapsamında Akhisar'ın girişinde orta refüjde Kent Estetiği Dairemizin yapmış olduğu peyzaj çalışmalarını yerinde inceledik. Onun ilerisinde yeni yapacağımız kavşak noktasında incelemelerde bulunduk. Daha sonra da prestij cadde çalışmaları devam eden Hilaliye ve Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddelerini teknik heyetimizle beraber incelemelerde bulunduk. Hilaliye Caddesinde sağ tarafından kaldırımlar komple bitti, sol tarafta sökümler bitti bordürler devam ediyor. Onların kaldırımlarını tamamladıktan sonra orta refüj ve asfalt çalışmaları devam edecek. Allah nasip ederse Mart ayının sonu gibi Akhisar'a iki prestij caddesi kazandırmış olacağız. Son olarak da Kültürpark'ımıza geldik. Burada restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Bu park, Akhisar için sembol bir park. Herkesin hatırasının olduğu bir park. Başkanımızın talimatları üzerine güzel bir projelendirme yaptığımız bu park,inşallah bu yaz olmasa bile bir sonraki bahar mevsiminde vatandaşlarımızın kullanımına tekrar açacağız" dedi.

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