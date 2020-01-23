Manisa'daki deprem anı kamerada! Kafedeki herkes bir tarafa savruldu

23.01.2020 10:29 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:52

Dün akşam saatlerinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde deprem 5,4 büyüklüğünde meydana geldi. Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

KORKU DOLU ANLAR

Şiddetli depremle korku yaşayan vatandaşların panik anları kameraya yansıdı. NTV WhatsApp hattına gelen görüntüde, kafede vatandaşlar depreme yakalandı. Ne yapacaklarını şaşıran vatandaşlar hızlı bir şekilde kafeyi terk etti. Bir kadın ise o anlarda sandalyenin yanında saklandı.

MANİSA'DA 212 ARTÇI MEYDANA GELDİ

AFAD resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa, Akhisar'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Gelenbe sağ yönlü doğrultu atımlı fay üzerinde gelişmiş olup 09.25 itibariyle 212 adet artçı deprem olmuştur. En büyüğü 4,3 olmak üzere, 4,0'den büyük 8 artçı deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA 10 ARTÇI DEPREM

Ankara'daki depreme ilişkin de açıklama yapan AFAD, "Ankara, Akyurt'ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, doğrultu atımlı Çankırı fayının güney ucunda olmuştur. Şu an itibariyle 10 adet artçı deprem olmuş olup en büyük artçı 3,0 olarak saptanmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

"OLUMSUZ BİR İHBAR YOK"

Ayrıca AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

"CAN VE MAL KAYBI YOK"

Deprem sonrası açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" dedi.

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