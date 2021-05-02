Akdeniz sahillerinde ilk caretta caretta yuvası İztuzu'nda oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akdeniz sahillerinde ilk caretta caretta yuvası İztuzu'nda oluştu

Akdeniz sahillerinde ilk caretta caretta yuvası İztuzu'nda oluştu
Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR - Haberler | Güncel

DÜNYA Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının bu yıl Akdeniz sahillerindeki ilk yuvası, doğal bir caretta silüetine de sahip Dalyan İztuzu Plajı'nda tespit edildi.

DÜNYA Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının bu yıl Akdeniz sahillerindeki ilk yuvası, doğal bir caretta silüetine de sahip Dalyan İztuzu Plajı'nda tespit edildi.

Türkiye'nin Akdeniz sahilleri, nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının dünyadaki en önemli yaşam alanlarından birini oluşturuyor. Özellikle Muğla'nın Dalyan- İztuzu Plajı ile Antalya'nın Kaş- Patara, Finike, Kumluca, Çıralı, Kumköy ve Belek, Manavgat, Alanya sahilleriyle Mersin'den Hatay'a kadar olan bölgede her yıl mayıs- temmuz aylarında binlerce caretta caretta yuva yapıyor ve bu yuvalardan on binlerce yavru denizle buluşuyor. Ancak bu yavruların ise sadece binde 2 veya 3'ü erişkinliğe ulaşabiliyor.

Türkiye'nin ilk ve 12 ay boyunca da faaliyet gösteren Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) bulunduğu İztuzu Plajı'nda Akdeniz'in 2021 yılındaki ilk caretta yuvası 27 Nisan Salı günü tespit edildi. Dalyan'da 2008 yılında kurulan DEKAMER, bilimsel çalışmaların yanı sıra yaralı deniz kaplumbağalarının bakım ve tedavilerini yaparak doğal yaşam ortamına geri dönmesini sağlıyor. 27 Nisan Salı günü ilk yuva tespitinin ardından yuvalama sezonunun da resmen başladığı duyuruldu.'İLK YUVA SEVİNCİ'DEKAMER Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, Dalyan İztuzu kumsalı gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından korunan Özel Çevre Koruma bölgelerinde her yıl çeşitli ekiplerce izleme ve koruma çalışmaları yürütüldüğünü söyledi. Bu yılın ilk yuvasının sevincini de yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Kaska, "Güzel ve sorunsuz bir sezon olmasını umuyor ve koruma çalışmalarını yürütecek tüm ekiplere başarılar diliyoruz" dedi.'YUVALAR NUMARALANDIRILIYOR'Prof. Dr. Kaska, İztuzu sahilinde DEKAMER ekibinin hem sahile çıkıp yuva yapacak kaplumbağaların hem de yuvalarının korunması için mayıs ayından itibaren yaz boyunca gece boyu nöbet tuttuğunu dile getirdi. Prof. Dr. Kaska, sezon boyunca yuvaların tespit edilip numara verildiği ve yavruların yumurtadan çıkışlarının da izlendiğini anlattı.'SEZON RESMEN BAŞLADI'İlk yuvanın koruma altına alındığını ve böylece yuvalama sezonunun da resmen başladığını kaydeden Prof. Dr. Yakup Kaska, "Geçen yıla göre bu yıl yuvalama sezonunun bir hafta daha önce başladığını ve son 5 yıldır nisan ayının son haftası içinde oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu da küresel ısınmanın bir sonucu olarak kaplumbağaların uyum sürecindeki erken yuva yapma davranışları olduğunu gösteriyor" dedi.'GEÇEN YIL 757 YUVADAN 30 BİN YAVRU'Geçen yılki sezonda İztuzu plajında 757 yuva oluştuğunu da belirten Prof. Dr. Yakup Kaska, bu yıl da yüksek sayıda yuva beklediklerini açıkladı. Geçen yıl ki 757 yuvadan da 30 bin civarı yavru çıkışı olduğu ve İztuzu Plajı'nda rekor sayıya ulaşıldığını kaydeden Prof. Dr. Kaska, oluşan yuvalardan yavru çıkışlarının ise 45- 60 gün arası süreçlerde gerçekleştiğini sözlerine ekledi.'CARETTA SİLÜETİ'

Asırlardır caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuva alanı olan Dalyan'da Kaunos Kral Mezarları'nın da olduğu antik kent ve tepenin geçen yıl yapılan dron çekiminde caretta caretta şeklinde olduğu belirlenmişti. Prof. Dr. Yakup Kaska, ilk kez ortaya çıkan caretta silüetinin tamamen doğal bir oluşum olduğunu dile getirdi.


Akdeniz sahillerinde ilk caretta caretta yuvası İztuzu'nda oluştu
Akdeniz sahillerinde ilk caretta caretta yuvası İztuzu'nda oluştu
Akdeniz sahillerinde ilk caretta caretta yuvası İztuzu'nda oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR

Alanya'da plaj kıyısına kadar gelen zehirli balon balıkları paniğe neden oldu
Alanya'da plaj kıyısına kadar gelen zehirli balon balıkları paniğe neden oldu
Nihan Ünsal, nişanlısı Burak Sergen'in son durumunu anlattı
Nihan Ünsal, nişanlısı Burak Sergen'in son durumunu anlattı
Hastaneden taburcu olan Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek
Hastaneden taburcu olan Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Esra Erol Hülya Avşar Hakan Sabancı
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Akdeniz sahillerinde ilk caretta caretta yuvası İztuzu'nda oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 11:25:55. #1.14#

title