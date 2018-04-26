Akçay Barajı Yıl Sonunda Bitirilecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, Akçay Barajı'nı yıl sonunda bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Keleş, SASKİ şube müdürleriyle toplantı yaptı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, belediyecilik olarak Türkiye'ye güzel bir örnek teşkil ettiklerini ifade eden Keleş, şunları kaydetti:

"Bundan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Rabbimizin bize lütfetmiş olduğu imkanları doğru bakış açısıyla değerlendirip, tabiata, çevremize ve suya ihanet etmeden kullanıp toplumun hizmetine sunma gayreti içerisinde olacağız. Hemşehrilerimize içilebilir su ulaştırmaya devam edeceğiz. Sizlerin de gayretleriyle bunu sağladık ve inşallah sağlamaya devam edeceğiz. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamalar dünyadaki hastalıkların yüzde 50'den fazlasının su kaynaklı olduğunu ortaya koyuyor. Devletlerin en başta gelen görevlerinden birisi toplum sağlığını korumaktır."

Keleş, yatırımların durumlarını da değerlendirerek, şu bilgileri aktadı:

"Karasu'da şebeke yenileme çalışmalarının 2. etabı tamamlanmak üzere. Ferizli ve Söğütlü'de çalışmalar devam ediyor. Kaynarca'ya Sapanca Gölü'nün suyunu ulaştırdık. Akçay Barajı'nı yıl sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Keremali İçme Suyu Projesi bitti. Geyve ve Taraklı Üst Mahalleler Projesi sürüyor. Bu sene inşallah onu da tamamlayacağız. Hendek Uludere ve Sapanca Memnuniye İçmesuyu Arıtma Tesislerini yakında devreye alacağız. Bunların dışında hazırladığımız projeler ve yapmamız gereken işler var."