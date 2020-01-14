Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi
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Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi

Akçakoca Belediyesi'nin MHP'li Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz'ın talimatıyla, belediye binasının önündeki Atatürk heykeli, kent merkezinde bulunan yaklaşık 3,5 metrelik dev heykelle değiştirildi. Dev heykelin belediye binasının önüne çok yakıştığını belirten başkan emeği geçenlere teşekkür etti.

14.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:40
Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi

Belediyesi önündeki Atatürk büstü geçtiğimiz yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Belediye Başkanı seçilen 'ın talimatı ile yenilendi. Başkanın talimatıyla mevcut heykel, kent merkezinde bulunan ve yenilenen 3 metrelik Atatürk heykeliyle değiştirildi.

HEYKEL ONARILDI

Yalı Mahallesi liman mevkiinde bulunan Atatürk büstü Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın talimatı ile ekipleri tarafından onarılarak Akçakoca Belediyesi önünde bulunan büst ile değiştirildi.

"ÇOK YAKIŞTI"

Başkan Yanmaz, yenilenen Atatürk büstünün belediye binasının önüne çok yakıştığını ve çalışmalarından dolayı Başkan Yardımcıları ile Fen işleri Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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