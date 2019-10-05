Akçakale ve Irak sınırına askeri sevkiyat yapıldı

05.10.2019 23:18

Sınır güvenliğini sağlamak üzere çeşitli noktalara yapılan askeri sevkiyatlar devam ediyor.

AKÇAKALE'YE BİRASKERİ SEVKİYAT DAHA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine çok sayıda zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Saat 21.00 Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan konvoy, yaklaşık yarım saat sonra Akçakale ilçesindeki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı.

DİĞER KONVOY IRAK SINIRINA DOĞRU YOLA ÇIKTI

Öte yandan Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan askeri konvoy, Irak sınırına gitmek üzere Cengiz Topel Caddesi üzerinden Şemdinli ilçesine doğru yola çıktı.