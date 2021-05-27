Akamet nedir? TDK' ya göre akamet kelimesinin anlamı nedir?

Son günlerde sıkça aratılan kelimeler arasında olan akamet, günlük hayatımızda kullandığımız kelimelerden biridir. Anlamı merak edilen akamet kelimesi hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Akamet nedir? TDK' ya göre akamet kelimesinin anlamı nedir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.