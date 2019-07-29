AK Partili vekilden savcılara çağrı: İnsan kaçırma vakaları aydınlatılmalı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından insan kaçırma vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Yeneroğlu, "nsan kaçırma vakaları PKK ve FETÖ gibi suç örgütlerinin maksatlarına hizmet ettiği tartışma götürmez. En ufak şüpheye fırsat vermeyecek şekilde savcılarımız tümüyle aydınlatmalı" ifadelerini kullandı.

Şubat ayından bu yana kayıp durumda olan 6 isimden 4'ünün emniyet mensupları tarafından bulundu. Kayıp durumda olan KHK'lı 6 isimden, Salim Zeybek, Özgür Kaya, Erkan Irmak ve Mikail Ugan'ın emniyet birimlerinin gözetiminde olduğu duyuruldu. Bulunduklarına dair açıklama, bu isimler kaybolduktan sonra açılan sosyal medya hesaplarından yapıldı.

SAADET PARTİLİ VEKİLDEN AÇIKLAMA

Konuyu daha önce Meclis gündemine taşımış olan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da haberi Twitter hesabında paylaştı. İslam, "Altı kayıptan dördü emniyet mensupları tarafından bulundu. İki kayıp daha var. Sabah Avukat açıklamalarını bekleyelim" dedi.

YENEROĞLU: SUÇ ÖRGÜTLERİNİN MAKSATLARINA HİZMET ETTİĞİ SU GÖTÜRMEZ

Mustafa Yeneroğlu da Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İnsan kaçırma vakalarında 4 kişinin ortaya çıktığı haberi sevindirici.Umarım tüm kayıp vakaları en kısa zamanda aydınlığa kavuşturulur. Hukuk devletin gereği olarak başsavcılığınsuç teşkil eden bu olayların peşini bırakmayıp tüm suçluları yargıya taşıyacağına eminim."

"İnsan kaçırma vakaları kim tarafından hangi gerekçeyle ve kime yönelik gerçekleştirilmiş olursa olsun,sadece hukuksuzluğa ve PKK ve FETÖ gibi suç örgütlerinin maksatlarına hizmet ettiği tartışma götürmez.En ufak şüpheye fırsat vermeyecek şekilde savcılarımız tümüyle aydınlatmalı."