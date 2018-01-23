Ak Partili Soluk," Hızlı Tren 2019'da Sivas'ta Olacak"

AK Parti Parti Sivas Milletvekili Habip Soluk, 2015'te hizmete girmesi planlanan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinin çeşitli nedenlerle geciktiğini belirterek, "Tünelde ve güzargahta eksiklikler var. Ama hedefimiz en kötü şartlarda, ticari olmasa bile 2019 yılında test sürüşlerine başlamak" dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili Habip Soluk Osman Ağa Konağı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Sivas'a yapılan projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yüksek Hızlı Tren (YHT) hakkında bilgi veren Soluk,"Sayın Cumhurbaşkanımız döneminde Türkiye bir çok ilk ve milatlar yaşadı. Bunlardan bir tanesi Ankara'dan bir tren kalkıyor, Eskişehir'e yola alıyor. Bu trenin adı yüksek hızlı trendir. Bu Avrupa'da 6'ncı, Dünya'da 8'inci raylara inen ülkenin treni ve bu ülkenin adı Türkiye'dir. Kullanan milletin adı da Türk milletidir." dedi.

2015 için açılması planlanan Sivas-Ankara YHT projesinin Sivas'a gecikmesinin nedenlerinin Ankara ve Sivas arasındaki bazı ihaleler ile viyadük, tünel gibi çalışmaların olduğunu söyleyen Soluk,"Ankara'dan Sivas'a gelirken baktığımızda düz bir arazi olarak görüyoruz. Ama burada 50 kilometre tünel ve 63 kilometrede menfez ve viyadük var. Bunlardan dolayı gecikmelerimiz oldu. Ayrıca trenin güzargah konusunda projecilere çok fazla müdahale edilmişti. Proje tadilatları işin gecikmesine neden oldu. Tünelde ve güzargahta eksiklikler var. Ama hedefimiz en kötü şartlarda 2019 yılında, Başbakanımız ve Bakanımız açıkladı. Ben de onların söylediğine uymaya çalışıyorum. Ticari olmasa bile 2019 yılında test sürüşlerine başlamamız lazım."diye konuştu.

Soluk, YHT'nin yolcu hizmeti verecek garının mevcut tren garının yanına inşa edileceğini, orada yepyeni bir meydan ve yaşam alanının da kente kazandırılacağını ifade etti. - SİVAS