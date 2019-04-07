AK Partili Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na Sert Yanıt: Hesap Makinesi Yerine Anayasayla Gez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçim sonuçlarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Muhalefetin tutumunu eleştiren Çelik, "Her gün yeni bir kılıkta, yeni bir ört bas etme faaliyetiyle önümüze gelen hukuka aykırı, siyasetin temel prensipleriyle uyuşmayan bir takım açıklamalar görüyoruz." dedi.

"CHP İTİRAZ SÜRECİNİ KÜÇÜMSÜYOR"

CHP'nin itiraz sürecini küçümsemeye çalıştığını iddia eden Çelik, şunları söyledi: "İkide bir 'biz kazandık' diyorlar. Peki bu kadar rahatsanız, oyların sayılması konusunda bu telaşınız niye? Süreç yargı denetimi altında. Sürecin patronu YSK'dır, onlar karar verecek."

Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çağrısını hatırlatan Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı ile iyi geçineceğim gibisinden bir cümle de sık sık tekrarlanıyor. Arkasından da Sayın Cumhurbaşkanımıza çağrı yapılarak, 'sürece katkıda bulunun' diyor. Cumhurbaşkanımız devletin başıdır. Cumhurbaşkanımızı YSK süreci ile ilgili bir müdahaleye çağırmak, 'katkıda bulunun' sözü altında, son derece yanlış, son derece sakıncalı, bir siyasetçinin bilmesi gereken en temel prensiplere aykırı davranıştır." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA HESAP MAKİNESİ ELEŞTİRİSİ

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun hesap makinesiyle yaptığı basın toplantısını eleştiren Çelik, "Hesap makinesi ile gezeceğinize anayasa ile gezin. Yanılmayalım diye hesap makinesi ile çıkıyorsunuz ama eski zihniyetinizi devam ettirerek toplayacağınız yerde çıkarma yapıyorsunuz, böleceğiniz yerde çarpma yapıyorsunuz. matematikten anlıyoruz diyorsunuz toplama yapılacak yerde çıkarma yaparsanız bölme yapacağınız yerde çarpma yaparsanız bu nasıl matematiktir, onun izahı söz konusu değil. Kürsüye çıkarken anayasa ile çıkmanızda, kürsüde konuşurken de anayasanın 138. maddesinin önünüzde olmasında fayda var. YSK, CHP'nin tüzüğüne göre karar vermeyecek." dedi.