Ak Partili İnce'nin Seçim Çalışmaları Sürüyor

AK Parti Akçadağ Belediyesi Başkan aday adayı Emrah İnce, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Partili İnce,İhlas Haber Ajansı Malatya Bürosunu ziyaret ederek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kutlu kutsal bir dava için yola çıktıklarını belirten İnce," "Allah'ın izniyle kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz.Uzun bir zamandan beri gönül verdiğim çeşitli teşkilat kademelerinde görev yaptığım ve gücüm nispetinde hizmet ettiğim AK Parti'mizde davamıza,Akçadağ'ımıza,Malatya'mıza hizmet etmek için yola çıktık. Bizim derdimiz koltuklar olmadı. Bizim tek derdimiz var o da Akçadağ'dır. Akçadağ'a hizmet için yola çıktık, biz bu göreve hazırız" dedi. Türkiye'nin yeni bir kutlu yürüyüşün arefesinde olduğunu kaydeden İnce, "Önümüzdeki seçimler belki de Türk siyasi tarihinin en önemli seçimi olacaktır. Önüne 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini koyan AK Parti açısından tarihi bir dönemeçteyiz. 2023, 2053 ve 2071 vizyonumuzu gerçekleştirmek için bu seçimden çok güçlü çıkmak zorundayız. Geçmişin karanlık dehlizlerine dönmeyi arzulayan iç ve dış mihrakların ümitlerini kursaklarında bırakmak için, birlik ve beraberlik içerisinde, bu seçimi tarihi rekorla almak ve Yeni Türkiye'ye hep birlikte güçlü adımlarla yürümek zorundayız. Bu durum, tarihin üzerimize yüklediği bir görevdir" diye konuştu - MALATYA