AK Partili ilçe belediye başkanlarından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.
İstanbul'un AK Partili ilçe belediye başkanları, 23 Haziran seçimlerinin ardından mazbatasını alarak göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na makam odasında tebrik ziyaretinde bulundu.
ANI FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
Meclis toplantısı öncesinden gerçekleştirilen ziyarette, İBB Başkanvekili Göksel Gümüşdağ da hazır bulundu. İmamoğlu ile AK Partili ilçe belediye başkanları anı fotoğrafı çektirdi.
Ziyaret, basına kapalı gerçekleştirildi.
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