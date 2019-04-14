AK Partili Eski Vekilden Gül'ün İstanbul Yorumuna Sert Tepki: Haddini Aşıyor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tartışmalı İstanbul seçimlerine ilişkin "Bu meselenin uzaması Türkiye'ye de zarar verir demokrasimize de gölge düşürür." demişti. Gül'ün bu sözlerine tepki gösteren AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, "Türkiye'de itiraz etmek de demokratik bir haktır. İtirazın demokrasiye gölge düşürdüğünü iddia etmek de sayın Gül kendisine yakıştırabilir ama, bize göre çarpıtma ve yalandan ibarettir.Erdoğan'la yolunu ayırdıktan sonra savrulduğu yeri gösterir sadece" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini Millet İttifakı'nın Adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı. AK Parti, seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddia ederek YSK'ya başvurdu. Başvuru üzerine bazı ilçelerde geçersiz oylar bazı ilçelerde de oyların tamamının sayılmasına karar verildi.

GÜL: TÜRKİYE ZARAR VERİR, DEMOKRASİYE GÖLGE DÜŞÜRÜR

Geçtiğimiz günlerde internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Aslen hukuki ve teknik bir mesele olan ve bu konuda yeterli bir geleneği olan seçim sonuçlarına itiraz ve bu itirazların incelenip sonuçlandırılması hızla bitirilmeli. Bu meselenin uzaması Türkiye'ye de zarar verir demokrasimize de gölge düşürür." demişti.

Abdullah Gül

METİNER: GÜL YALAN BEYANDA BULUNUYOR

Rûdaw'a konuşan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaşanan tartışmalara ilişkin açıklama yapan Abdullah Gül'ü sert sözlerle eleştirdi.

Abdullah Gül'ün seçimden sonraki açıklamalarına ilişkin bir soruyu değerlendiren Metiner, "Sayın Abdullah Gül haddini aşıyor, yalan beyanda bulunuyor. Türkiye'de itiraz etmek de demokratik bir haktır. İtirazın demokrasiye gölge düşürdüğünü iddia etmek de sayın Gül kendisine yakıştırabilir ama, bize göre çarpıtma ve yalandan ibarettir. Her seçim sonuçları ile ilgili partiler itiraz haklarını kullanırlar. Eski Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri doğru değildir. CHP'liler itiraz ettiklerinde nasıl ki demokrasiye gölge düşmüyorsa AK Parti de itiraz ettiğinde demokrasiye gölge düşmez. Biz YSK'nin kararlarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Metiner

"SAVRULDUĞU YERİ GÖSTERİYOR"

Abdullah Gül'ün AK Parti'den ayrıldıktan sonra savrulduğunu savunan Metiner şöyle konuştu:

"Sayın Abdullah Gül çokbilmiş birisi. O zaman siz kendisine şunu sorun; henüz mazbatasını almış bir aday İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Anıtkabir'e gidip nasıl bu ünvanla imza atabiliyor? Mazbatası verilmemiş hiç kimse seçilmiş başkan sayılmaz, kanun böyle diyor. Toplumu geren kutuplaştıran bu belediye başkanı adayına, demokrasiye gölge düşüren bu davranışlara tek ses etmeyen Sayın Abdullah Gül'ün kanunun bize tanımış olduğu itiraz hakkımızı kullandık diye demokrasi dışı davrandığımızı iddia ediyor olması Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la yolunu ayırdıktan sonra savrulduğu yeri gösterir sadece."