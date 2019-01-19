AK Parti Zonguldak Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti, Zonguldak Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin olarak açıklandı. Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Adayı olan Erol Şahin kimdir, nerelidir?

EROL ŞAHİN KİMDİR?

Erol Şahin,1966 yılında Zonguldak Karadeniz Ereğli'de doğdu. Uludağ Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. 1989 yılında meslek hayatına başlayan Şahin, 2006 yılına kadar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak bağımsız büro olarak faaliyeti sürdürdü.

2006 YILINDAN BU YANA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Bu süre içerisinde Z.S.M.M.O Disiplin Kurulu Üyeliğ, Türkiye Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Derneği Ereğli Şubesi Yöneticiliği yapan Şahin, 2006 yılından bu yana yeminli mali müşavir olarak faaliyet göstermektedir.

Ankara YMM Odası üyeliği bulunan Şahin, ayrıca Yöntem Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketinde sorumlu ortak denetçi ve yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam etmektedir.