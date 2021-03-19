AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Hüseyin Şanverdi Açıklaması
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AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Hüseyin Şanverdi Açıklaması

19.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:24
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Hüseyin Şanverdi Açıklaması

AK Parti Hatay Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Hüseyin Şanverdi, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

AK Parti Hatay Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Hüseyin Şanverdi, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti. Dündar ile birlikte Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni de gezen Şanverdi, Bursa'nın fetih gününü adeta yeniden yaşadı.

Başkan Mustafa Dündar, AK Parti Hatay Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Hüseyin Şanverdi ve beraberindeki heyeti, Osmangazi Belediyesi'nin hizmete kazandırdığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ağırladı. Osmanlı'nın beylikten cihan imparatorluğuna giden uzun yolculuğunun panoramik olarak resmedildiği dünyanın en büyük tam panoramik müzesini büyük bir ilgiyle gezen Şanverdi'ye Başkan Dündar, müzenin mimari ve sanat özellikleri hakkında bilgi verdi.

Bursa'nın 6 Nisan 1326 yılındaki fetih gününün tasvir edildiği dev küreyi hayranlıkla inceleyen Hüseyin Şanverdi, bu önemli eseri kazandırmasından dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti. Şanverdi, "Gerçekten büyük emek sarf edilerek hazırlanmış, çok güzel müze olmuş. Başta Mustafa Dündar başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Müzeden çok etkilendim. Panorama 1326 Bursa'nın diğer illerimize de örnek olması için genel merkezimizde bu müzeyi anlatacağım. Müzenin açılışını da zaten cumhurbaşkanımız yaptı. Bursa'ya yakışan bir eser olmuş" dedi.

Müze ziyareti sonrasında Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediyenin tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Hüseyin Şanverdi'ye bir sunum yaptı. Şanverdi, büyük bir hayranlıkla izlediği sunum sırasında, Başkan Dündar'dan, hazırlıkları devam eden Yerel Yönetimler Yasası'nda yapılacak düzenlemelere görüşleriyle katkı beklediklerini ifade etti. - BURSA

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Hüseyin Şanverdi Açıklaması
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Hüseyin Şanverdi Açıklaması
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Hüseyin Şanverdi Açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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