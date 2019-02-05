AK Parti'ye Geçen Milletvekili Tamer Akkal'ın Danışmanı, "Utanç Duyarım" Diyerek İstifa Etti

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, yerel seçimler için partisinin CHP ile yaptığı işbirliğinde birçok ilçede aday gösterilmemesine ve yerel dinamiklerin görüşlerinin alınmamasına tepki göstererek partisinden istifa etmişti. Akkal, istifasının ardından bugün AK Parti grup toplantısına katılarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden parti rozeti takarak AK Parti'ye geçmişti.

Tamer Akkaş'ın AK Parti'ye geçmesine meclis danışmanı Cenk Özatıcı sert tepki göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"UTANÇ VESİLESİ KABUL EDERİM"

Özatıcı, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Türkiye'de Parlamenter demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve güçler ayrılığı ilkesini tesis etmek, adil bir toplumu, adil bir devleti inşa etmek ve tek adam rejimine son vermek amacıyla kurulmuş partimi, İYİ Parti'ye, Gençlik Kolları kurucu Genel Sekreteri ve Manisa Milletvekili adayı olarak tüm gücümle hizmet etmeye çalıştım. Manisa'da 6. Sıra milletvekili adayı olarak, seçilme sansım olmadığı halde nasıl bir gayret gösterdiğime, ilk önce Allah, sonra beraber emek verdiğimiz teşkilatlarımız şahittir"

"ONURLU BİR YENİLGİ, YÜZ KIZARTICI BİR ZAFERDEN İYİDİR"

"Bu haramzade düzene boyun eğerek zafer kazanmaktansa, onurlu ve cesur insanlarla kaybetmeyi tercih ederim" diyen Özatıcı, "Seçimden sonra, ODTÜ'de doktora yapan bir ülkücü öğrenci olarak, İYİ Parti Manisa milletvekilinin yanında TBMM'de danışmanlık kadrosu aldım. Hem okudum hem çalıştım. Fakat geldiğimiz noktada 130.000 vatandaşımızın oyunu, teşkilatlarımızın baskı ve imkansızlıklar içinde verdikleri mücadeleyi hiçe sayarak AK Parti'ye geçen bir milletvekilin yanında, aynı göreve devam etmeyi utanç vesikası olarak kabul ederim. Bu sebeple bu görevden istifa ettiğimi kamuoyuna arz ederim. Onurlu bir yenilgi, yüz kızartıcı bir zaferden iyidir" ifadelerini kullandı.