AK Parti ve CHP'nin Çekiştiği İlçede Sürpriz Bir Aday Daha Çıktı

Mevcut Başkan İsmail Erdem'in AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmasından sonra tüm gözlerin çevrildiği İstanbul'un Sancaktepe ilçesi için, yaptığı birçok yatırımla adından söz ettiren başarılı iş adamlarından Gökan Çakır da kolları sıvadı.

"VATANDAŞLARIMIZIN ALTERNATİF ARAYIŞINDA OLDUĞUNU GÖRDÜK"

"Başka bir Sancaktepe mümkün" sloganıyla yola çıkan ve Demokrat Parti'den belediye başkan adayı olduğunu duyuran Çakır, "Yaptığımız saha çalışmalarında vatandaşlarımızın alternatif arayışında olduğunu gördük. Bu arayışlara tepkisiz kalmak, yıllardır bu bölgede ticaret yapan bir iş adamı olarak bize bir sorumluluk yükledi. Bu sorumluluğun bilinciyle aday olmaya karar verdik. Sancaktepe'deki hemşehrilerimiz müsterih olsun. Sorunlara hakim olduğumuz kadar nasıl çözüleceğini de biliyoruz" dedi.

"TAPU SORUNU İÇİN BU GÖREVE TALİBİZ"

Sancaktepe halkının iki ya da üç tercih arasında hapsedilmeye çalışıldığını vurgulayan Çakır, "Sancaktepe'yi İstanbul'un göz bebeği yapmak için bu göreve talibiz. Yüksek binalar ile mahalleler arasına örülen duvarları yıkmak için bu göreve talibiz. Yıllardır birilerinin seçim vaadi olarak sunup sonrasında sırt döndüğü tapu sorunu için bu göreve talibiz. Kısacası herkesin, her kesimin eşit yönetileceği bir Sancaktepe için desteklerinize talibiz" ifadesini kullandı.

BÜYÜK HEYECAN YARATTI

Adaylığını açıklaması ile Sancaktepe'de büyük heyecan yaratan Çakır, "Sıkmadık el, dokunmadık yürek bırakmayacağız" diyerek seçim çalışmalarına yoğun bir mesai harcayacağının sinyalini verdi.