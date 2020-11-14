Kurtulmuş: "Türkiye böyle devam etsin, uçak ve tank motorunu da yapacak"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biliyorlar ki Türkiye'nin önlenemeyen yükselişi devam ederse inanın ki birkaç sene sonra Türkiye kendi hava savunma sistemini kuracaktır.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biliyorlar ki Türkiye'nin önlenemeyen yükselişi devam ederse inanın ki birkaç sene sonra Türkiye kendi hava savunma sistemini kuracaktır. Türkiye böyle devam etsin, uçak ve tank motorunu da yapacak. Yüzde 70'ler seviyesinde yerli ve milli savunma sanayisine gelinmiş olması, Türkiye'nin önlenemez yükselişinin bir işaretidir." dedi.

Kurtulmuş, Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen AK Parti Ümraniye 7. Olağan İlçe Kongresine katıldı.

Kongreyi, dünyanın ve Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiği bir dönemde yaptıklarını belirten Kurtulmuş, dünyanın yüzyılda bir gelen olaylardan biriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye için böylesine önemli bir dönemin birkaç yüzyılda bir geldiğini dile getirerek, "Bu dönemin adını çok açık bir şekilde koymak zorundayız. Bu dönem, Türkiye'nin önlenemeyen yükselişi dönemidir. 7 düvel karşımızda, buna rağmen karşılaştığımız birçok sıkıntıya rağmen yolumuza devam ediyoruz. Çünkü AK Parti sadece bir parti değildir. AK Parti bir dava hareketidir, misyon hareketidir. AK Parti'ye gönül verenler, sıradan partizan insanlar değildir. Sıradan parti mensupları değil, bir büyük muştuya, büyük bir davaya kilitlenmiş hedefe doğru yürüyen insanlardır. Davamız, bu aziz milleti yeniden güçlü bir şekilde ayağa kaldırmaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin önlenemeyen yükselişi kavramına örneklerle açıklık getiren Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol, doğalgaz, hidrokarbon arıyor. Yunanistan'ı öne koydular, arkasına Fransa'yı koydular, arkasına AB, AB Konseyi, ardından NATO'yu bile devreye soktular. 'Sakın Doğu Akdeniz'de size çizilen sınırların dışına çıkmayın' dediler. Ne idi o sınırlar? Onların dedikleri ikinci Sevr olan Sevilla Haritası'ydı. Türkiye olarak bu kadar söze, bu kadar itiraza, uyarıya rağmen onları dinledik mi? Hayır, dinlemedik. Sevilla Haritası'nı alıp çöp tenekesine attık. Libya ile yaptığımız anlaşmayla beraber Akdeniz'deki hakkımıza, hukukumuza sahip çıktık. Ne kimsenin hakkını yeriz, ne de kimseye hakkımızı yediririz. Bu davanın kodlarından birisi budur. Cumhurbaşkanımız bunları, milletin ve insanlığın zihnine çok güzel yerleştiriyor. Bu ortamda Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendine çizilen rolü kaldırdı attı.

'Biz milli menfaatlerimiz nereyi gerektiriyorsa, orada duracak bir ülkeyiz.' dedik. O yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Bu resmi unutmayın. Ben hafızama kazıdım. Çocuklarımıza, torunlarımıza da o resmi göndereceğiz. Tam bu günlerde Oruç Reis gemisi Akdeniz'de gidiyor. Batılıların itiraz ettiği günlerde. Sağında solunda Türk fırkateynleri, üstünde helikopterler, onun üstünde uçaklar, dünya ne derse desin biz yolumuza devam ediyoruz mesajıydı bu. Bu resim, Türkiye'nin önlenemeyen yükselişinin resmidir."

Kurtulmuş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı esnasında da Batılıların Türkiye hakkında söylem geliştirdiğini anımsatarak, Türkiye'yi o dönemdeki telkinlerin de yolundan döndüremediği söyledi.

Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerinin nasıl finanse edildiğini herkesin gördüğünü belirten Kurtulmuş, sınır ötesi operasyonlarla Irak ve Suriye'de teröristlere diz çöktürdüğünü anlattı.

Kurtulmuş, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimde gelinen seviye hakkında bilgiler vererek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kötü komşu, adamı ev sahibi yapar. Allah'a çok şükür, Türkiye kendi milli İHA ve SİHA'larını yaptı. Şimdi Azerbaycan'ın zaferinde Türkiye'den satın alınan İHA ve SİHA'larla büyük bir zafer kazanıldı. Türkiye roket motoru, yerli helikopteri yaptı. Tankları yapıyor, inşallah tank motorunu yapacak. Az kaldı. S-400'lerden neden rahatsızlar biliyor musunuz? Biliyorlar ki Türkiye'nin önlenemeyen yükselişi devam ederse inanın ki birkaç sene sonra Türkiye kendi hava savunma sistemini kuracaktır. Türkiye böyle devam etsin, uçak ve tank motorunu da yapacak. Yüzde 70'ler seviyesinde yerli ve milli savunma sanayisine gelinmiş olması, Türkiye'nin önlenemez yükselişinin bir işaretidir. Türkiye olarak tarihi bir dönemden geçiyoruz. Koskoca bir cihan devleti 20 yılda paramparça edilerek, Anadolu topraklarına hapsedildi. Sadece buraya hapsedilmekle kalmadı. Buralarda emperyalizmin bin türlü hile ve oyunlarıyla yıllardır mücadele ediyoruz. Bunlara rağmen, genç Cumhuriyet ayakları üzerine dikildi. Şimdi Türkiye yeniden büyük bir yürüyüşe başladı."

İktidar olmak için 3 temel özellik

Kurtulmuş, Türkiye'de 3 temel özelliği taşımayan partilerin iktidar olamayacağını belirterek, söz konusu özelliklerin AK Parti'de olduğunu ifade etti.

Milletin değerleri ve inançlarıyla barışık olmayı birinci özellik olarak aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Milletin kökleri üzerinde yükselmek... Çünkü biliyoruz ki hiçbir ağaç başka bir gövde üzerinde yükselmez. Bu millet ancak kendi gövdesi üzerinde yükselir. AK Parti'nin birinci özelliği budur. İkinci özelliği milletle birlikte, milletin içinde, aynı hissiyat içinde olmaktır. Fanuslarda yaşayanların, fildişi kulelerden ahkam kesenlerin, milletin derdini anlaması mümkün değildir. AK Parti teşkilat mensuplarının, bu ülkede gitmediği mahalle, sıkmadığı el, uğramadığı el, çayını içmediği esnaf yoktur ve olmayacaktır. Halkta ne varsa, onu siyasete taşırsak başarılı oluyoruz."

Kurtulmuş, AK Parti'nin zadeganın, seçkinlerin partisi olmadığına dikkati çekerek, "AK Parti şu locanın ya da şu hocanın partisi değildir. AK Parti 83 milyon milletin partisidir. Onun için AK Parti'de adamcılık, hizipçilik, aşiretçilik, kayırmacılık olmaz. Milletin partisi olan bu partinin bu özellikleriyle yoluna devam etmesi lazım ki... Daha çok gidilecek yol var. Eskiden 'Köprünün ortasına geldik.' diyordum. Şimdi ortasını da geçtik. Yeniden güçlü büyük Türkiye, yeni ve adil bir dünya kurma idealimizle köprünün çoğunu geçtik. Karşı kıyıya geçeceğiz ve Allah'ın izniyle bir daha eski Türkiye'ye dönmemek için Tarık Bin Ziyad'ın gemileri yaktığı gibi köprüleri yıkarak daha ileri hedeflerimize gideceğiz. AK Parti'nin üçüncü önemli özelliği de demokrasi ve reform yanlısı olmasıdır. AK Parti'yi milletin partisi yapan, 50 bin badireden atlatan şey de demokrasiyi bütünüyle içselleştirmiş olması, inanmış olmasıdır." değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Beşeri planda milletin gücünden başka hiçbir güç kabul etmiyoruz, hiçbir gücün önünde eğilmiyoruz." sözünü anımsatan Kurtulmuş, Allah'tan başka hiçbir gücün önünde eğilememeye ahdetmiş bir kadro olduklarına dikkati çekti.

Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Vedat Demiröz, Nurettin Canikli, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları da katıldı.

Genel Başkan Yardımcıları Kaya, Demiröz ve Canikli partililere hitaben selamlama konuşması yaptı.

Kongrede, divan başkanlığı ve divan üyeleri seçildikten sonra gündem raporu, faaliyet raporu ve gelir-gider kesim hesap raporu okunarak oylamaya sunuldu.

Gelecek dönem için tahmini bütçe okunarak oylandıktan sonra mevcut başkan Mahmut Eminmollaoğlu'nun aday olduğu tek listeyle seçime gidildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil