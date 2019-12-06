AK Parti Szöcüsü Çelik: Af konusunda görüşmelere açığız, infaz düzenlemesi için çalışmalar sürüyor
Haberler » Dünya » AK Parti Szöcüsü Çelik: Af konusunda görüşmelere açığız, infaz düzenlemesi için çalışmalar sürüyor - Haberler

AK Parti Szöcüsü Çelik: Af konusunda görüşmelere açığız, infaz düzenlemesi için çalışmalar sürüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, af konusunda görüşmelere her zaman açık olduklarını ve infaz düzenlemesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

06.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:58
AK Parti Szöcüsü Çelik: Af konusunda görüşmelere açığız, infaz düzenlemesi için çalışmalar sürüyor

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , af konusunda görüşmelere her zaman açık olduklarını ve infaz düzenlemesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.


Çelik "Sayın ve Bahçeli arasında bir sıkıntı yok. Görüşüyorlar. Af için görüşmeler her zaman açıktır. Aynı hassasiyete biz de sahibiz. Cumhur ittifakı gücünü korumalıdır" sözlerini kullanarak AK Parti ve MHP'nin tekrar görüşeceğini vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler