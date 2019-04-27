AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na Saldırıyla İlgili Yeni Açıklama: Haber Verilmemiş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kızılcahamam kampını takip eden gazetecilerle basın çadırında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları ile teke tek görüştüğünü, il belediye başkanlarıyla da vakit ölçüsünde görüştüğünü söyleyen Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyecilikle ilgili tecrübelerini de belediye başkanları ile paylaştığını belirtti.

Ömer Çelik'in açıklamalarından önemli başlıklar;

Çeşitli şehirlerde Çevre ve Şehircilik Başkanlığından sorumlu başkan yardımcımız tarafından beklenti nedir diye kapsamlı araştırmalar yapılıyor. Bunların genel merkezde genel başkanımıza sunumları yapılıyor. Zenginleştirilerek belediye başkanları ile paylaşılıyor

Ortaya çıkan tablo şehirlerle ilgili ortaya koyacağımız politikalarla ilgili resmin şekillenmesine neden oluyor.

"GENEL BAŞKANIMIZ BELEDİYE BAŞKANLARIYLA TEK TEK GÖRÜŞECEK"

Sayın Genel Başkanımız bu çalışmalara iki açıdan önem veriyor. Vatandaşın istediği hizmetlerin istediği gibi götürülmesi, kentlerin rant üreten değil değer üreten şehirler yapılar olması bakımından da büyük önem veriyor

Sayın Genel Başkanımız belediye başkanlarıyla tek tek görüşecek.

"MÜSLÜMANLARA BASKI YAPILDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Sri Lanka'daki Müslümanlara baskı yapıldığını görüyoruz. Oradaki Müslümanlara baskı yapıldığını görüyoruz, hususu yakından takip ediyoruz. Açık bir şekilde lanetlediğimiz, kınadığımız Sri Lanka'daki terör eylemini hiç kimse Müslümanları taciz etmek için kullanmamalıdır. Yeni Zelanda Başbakanının ve siyasetçilerinin tavrını herkesin örnek alması gerekir

Fransa Devlet Başkanı siyasal İslam diye bri tehditten bahsederek kavram karmaşasına yol açacak bir yorum getirdi. Macron başta olmak üzere batılı liderlerin mücadele etmesi gereken ırkçılıktır. Sri Lanka'daki terör eylemini kimse Müslümanları tahrik etmek için kullanmamalıdır.

KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI

Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini söyledik. Kimse şiddete başvurmamalıdır. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur.

Genel Başkanımızın ortaya koyduğu görüşle çelişen görüş AK Parti'nin görüşü değildir. Resmi kurulları temsil etmeyen kişiler kendileri adına bir takım görüşler belirtiyor. AK Parti'nin görüşlerini Genel Başkanımız söyler. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bunu kınadığımızı, kabul edilemez olduğunu söyledik. Onun dışındakiler AK PArti görüşünün dışındadır.

"ZİYARET İÇİN HABER VERİLMEMİŞ"

Biz şiddete kesin bir tavır koymuşuz. Kimse bunun birinin başına gelmesini arzu etmez. Milli Savunma Bakanı'nın yatıştırma girişimlerini herkes gördü. Dışarıdan gelenlerin yaptıkları bir eylem diyorlardı. Suç duyurusu yaptıklarının çoğu o köyden veya yanındaki köyden. Ziyaret için haber verildi deniyor ama verilmemiş. Tek yapmaya çalıştıkları şey eylemin arkasında AK Parti'nin olduğunu göstermek. Böyle bir şiddeti kimse arzu etmez. Ama işi gücü bırakmışlar arkasında siz varsınız diyorlar.